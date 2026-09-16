Cães idosos: a relação entre a dieta rica em ômegas e a saúde cutânea

A inclusão de ácidos graxos ômega na dieta de cães idosos auxilia na redução de processos inflamatórios, alivia a coceira cutânea e melhora a aparência da pelagem. Essas substâncias ajudam a manter a barreira protetora da pele, que tende a se fragilizar com o avanço da idade.

Photo: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Овчарка, собака

Sinais de alerta na pele de cães idosos

O sistema imunológico dos cães declina com o tempo, aumentando a vulnerabilidade a infecções e doenças dermatológicas. O tutor deve observar os seguintes sinais:

Prurido (coceira): Lamber ou coçar-se com frequência e insistência. As causas podem variar desde alergias e ressecamento da pele até hipotireoidismo ou sarna demodécica.

Lamber ou coçar-se com frequência e insistência. As causas podem variar desde alergias e ressecamento da pele até hipotireoidismo ou sarna demodécica. Perda de pelos: Surgimento de falhas localizadas ou rarefação geral da pelagem. Pode ser resultado de autotraumatismo por coceira, presença de parasitas ou sinal de Síndrome de Cushing. É importante examinar o queixo, as almofadas das patas e a parte interna dos membros.

Surgimento de falhas localizadas ou rarefação geral da pelagem. Pode ser resultado de autotraumatismo por coceira, presença de parasitas ou sinal de Síndrome de Cushing. É importante examinar o queixo, as almofadas das patas e a parte interna dos membros. "Hot spots" (dermatite úmida): Feridas vermelhas e inflamadas que evoluem rapidamente devido a bactérias, geralmente causadas por lesões feitas pelo próprio animal com unhas ou dentes.

Feridas vermelhas e inflamadas que evoluem rapidamente devido a bactérias, geralmente causadas por lesões feitas pelo próprio animal com unhas ou dentes. Pelagem opaca: Pelos quebradiços e sem brilho. Frequentemente indicam deficiência nutricional, já que a capacidade do organismo de absorver nutrientes diminui com a idade.

O médico veterinário Maxim Lazarev explica que a pele de animais idosos torna-se mais fina, o que eleva o risco de lesões profundas e infecções secundárias.

A função dos ômegas na nutrição

Os ácidos graxos ômega-3, 6 e 9 são essenciais, pois o organismo do cão não os produz sozinho. Eles devem vir da alimentação. Um complexo equilibrado dessas substâncias atua na acalmação da pele irritada, reduz a coceira em reações alérgicas e melhora a estrutura do pelo.

A nutróloga veterinária Irina Kuzmina observa que rações industriais convencionais podem não oferecer a proporção de ácidos graxos necessária especificamente para corrigir as alterações cutâneas da terceira idade.

Orientações práticas

Para dar suporte à saúde do animal, podem ser utilizadas suplementações. Produtos à base de farinha de krill, por exemplo, são apontados como fontes mais eficientes que o óleo de salmão comum, devido aos fosfolipídios hidrossolúveis, que facilitam a absorção.

Ações recomendadas ao tutor:

Realizar exames visuais regulares na pele em busca de vermelhidão ou falhas nos pelos.

Ajustar a dieta para opções com teor comprovado de ômegas, após consulta com um especialista.

O que evitar:

Aplicar pomadas ou sprays em "hot spots" sem que a causa da lesão tenha sido diagnosticada.

Definir a dosagem de suplementos por conta própria, especialmente se o animal já utiliza outros medicamentos.

Quando procurar o veterinário:

Se a coceira for obsessiva e prejudicar o sono ou o descanso do cão.

Ao notar falhas bruscas de pelo, presença de secreções (exsudatos) nas feridas ou odor desagradável na pele.

Se a qualidade do pelo mudar drasticamente junto com alterações no apetite ou no comportamento.