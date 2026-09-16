Cães idosos: a relação entre a dieta rica em ômegas e a saúde cutânea

A inclusão de ácidos graxos ômega na dieta de cães idosos auxilia na redução de processos inflamatórios, alivia a coceira cutânea e melhora a aparência da pelagem. Essas substâncias ajudam a manter a barreira protetora da pele, que tende a se fragilizar com o avanço da idade.
O sistema imunológico dos cães declina com o tempo, aumentando a vulnerabilidade a infecções e doenças dermatológicas. O tutor deve observar os seguintes sinais:
O médico veterinário Maxim Lazarev explica que a pele de animais idosos torna-se mais fina, o que eleva o risco de lesões profundas e infecções secundárias.
Os ácidos graxos ômega-3, 6 e 9 são essenciais, pois o organismo do cão não os produz sozinho. Eles devem vir da alimentação. Um complexo equilibrado dessas substâncias atua na acalmação da pele irritada, reduz a coceira em reações alérgicas e melhora a estrutura do pelo.
A nutróloga veterinária Irina Kuzmina observa que rações industriais convencionais podem não oferecer a proporção de ácidos graxos necessária especificamente para corrigir as alterações cutâneas da terceira idade.
Para dar suporte à saúde do animal, podem ser utilizadas suplementações. Produtos à base de farinha de krill, por exemplo, são apontados como fontes mais eficientes que o óleo de salmão comum, devido aos fosfolipídios hidrossolúveis, que facilitam a absorção.
Ações recomendadas ao tutor:
O que evitar:
Quando procurar o veterinário:
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