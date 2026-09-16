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Causas da diarreia canina: de intolerâncias alimentares a patologias graves

Animais

Diarreia em cães pode ser causada por fatores simples do cotidiano ou indicar patologias graves no fígado, pâncreas ou coração. Na maioria das vezes, o quadro é revertido rapidamente ao identificar a causa e ajustar os cuidados.

Собака
Photo: flickr.com by Noël Zia Lee, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака

O médico veterinário Sergey Ryabinin recomenda realizar exames de fezes antes de administrar antibióticos ou vermífugos. A técnica de flotação identifica parasitas, enquanto a cultura bacteriana define o tipo exato de bactéria. Isso evita o uso aleatório de remédios e permite um tratamento direcionado.

Em qualquer quadro de desarranjo intestinal, é fundamental recuperar a microbiota. O uso de probióticos e dietas ricas em prebióticos ajuda a evitar a desidratação e auxilia o trato gastrointestinal a normalizar as funções.

Ingestão de resíduos e alimentos impróprios

Cães frequentemente comem lixo, restos de comida de rua ou fezes de outros animais.

  • Conduta: Quando o animal consome resíduos de lixo ("estômago de lixo"), geralmente bastam alguns dias de repouso, hidratação abundante, probióticos e alimentação leve.
  • Sinal de alerta: Visite o veterinário imediatamente se o cão engolir objetos não comestíveis ou alimentos em estado avançado de decomposição.

Estresse

O estresse agudo pode inflamar a mucosa do cólon. Isso prejudica a absorção de água, resultando em fezes líquidas, frequentes e, ocasionalmente, com presença de muco ou sangue.

  • Conduta: Eliminar a fonte de estresse, administrar probióticos e manter a dieta com prebióticos nos horários habituais.
  • Sinal de alerta: Procure ajuda se a diarreia vier acompanhada de vômitos ou persistir mesmo após a estabilização emocional do animal.

Troca brusca de ração

Mudar a dieta repentinamente pode causar desequilíbrios gastrointestinais, pois o organismo precisa de tempo para se adaptar a novas fontes de proteína.

Sugestão de transição gradual:

  • Dia 1: 75% ração antiga / 25% nova
  • Dia 2: 70% antiga / 30% nova
  • Dia 3: 60% antiga / 40% nova
  • Dia 4: 50% antiga / 50% nova
  • Dia 5: 40% antiga / 60% nova
  • Dia 6: 25% antiga / 75% nova
  • Dia 7: 100% ração nova (se não houver sintomas)

Infecções virais e bacterianas

Agentes infecciosos desencadeiam uma resposta imune que inflama as paredes do intestino.

  • Conduta: Requer diagnóstico profissional.
  • Sinal de alerta: Vá à clínica imediatamente se notar apatia, letargia, vômitos ou sinais de dor. Filhotes, cães idosos e animais com doenças crônicas são grupos de risco e precisam de atendimento urgente.

Parasitas

Vermes podem lesionar as paredes intestinais, prejudicando a absorção de nutrientes. Casos graves podem levar à anemia e ao emagrecimento progressivo.

  • Conduta: Realizar exame de fezes. Com o resultado, o médico indica o vermífugo adequado para a espécie do parasita e a idade do cão.

Intolerância alimentar

Reações a ingredientes específicos (como a intolerância ao glúten, comum em Setters Irlandeses) causam desarranjos intestinais sem envolver o sistema imunológico.

  • Conduta: Identificar o agente irritante. É um processo complexo que geralmente envolve dietas de exclusão e testes monitorados por um especialista.

Doença Inflamatória Intestinal (DII)

Condição caracterizada pelo acúmulo excessivo de células inflamatórias nas paredes do estômago ou intestino. As causas podem ser genéticas ou ligadas a imunodeficiências.

  • Conduta: A confirmação da DII ocorre via biópsia intestinal. O tratamento combina a administração de medicamentos com a correção rigorosa da dieta.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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