Causas da diarreia canina: de intolerâncias alimentares a patologias graves

Diarreia em cães pode ser causada por fatores simples do cotidiano ou indicar patologias graves no fígado, pâncreas ou coração. Na maioria das vezes, o quadro é revertido rapidamente ao identificar a causa e ajustar os cuidados.
O médico veterinário Sergey Ryabinin recomenda realizar exames de fezes antes de administrar antibióticos ou vermífugos. A técnica de flotação identifica parasitas, enquanto a cultura bacteriana define o tipo exato de bactéria. Isso evita o uso aleatório de remédios e permite um tratamento direcionado.
Em qualquer quadro de desarranjo intestinal, é fundamental recuperar a microbiota. O uso de probióticos e dietas ricas em prebióticos ajuda a evitar a desidratação e auxilia o trato gastrointestinal a normalizar as funções.
Cães frequentemente comem lixo, restos de comida de rua ou fezes de outros animais.
O estresse agudo pode inflamar a mucosa do cólon. Isso prejudica a absorção de água, resultando em fezes líquidas, frequentes e, ocasionalmente, com presença de muco ou sangue.
Mudar a dieta repentinamente pode causar desequilíbrios gastrointestinais, pois o organismo precisa de tempo para se adaptar a novas fontes de proteína.
Sugestão de transição gradual:
Agentes infecciosos desencadeiam uma resposta imune que inflama as paredes do intestino.
Vermes podem lesionar as paredes intestinais, prejudicando a absorção de nutrientes. Casos graves podem levar à anemia e ao emagrecimento progressivo.
Reações a ingredientes específicos (como a intolerância ao glúten, comum em Setters Irlandeses) causam desarranjos intestinais sem envolver o sistema imunológico.
Condição caracterizada pelo acúmulo excessivo de células inflamatórias nas paredes do estômago ou intestino. As causas podem ser genéticas ou ligadas a imunodeficiências.
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