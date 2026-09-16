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Como alimentar gatas castradas para evitar problemas de saúde sistêmicos

Animais

A esterilização de uma gata altera o metabolismo, reduzindo a necessidade calórica diária entre 20% e 30%. Manter a mesma quantidade de comida após a cirurgia geralmente leva ao ganho de peso rápido, o que aumenta a probabilidade de problemas sistêmicos de saúde.

Персидская кошка ест корм на полу
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Персидская кошка ест корм на полу

Para evitar a obesidade e a letargia, é necessário ajustar a dieta, pesar as porções com precisão e monitorar a ingestão de água.

Neste artigo:
Por que o apetite aumenta após a esterilização
Alimentação nos primeiros dias pós-operatórios
Como escolher a ração e calcular as porções
Dúvidas comuns sobre a dieta pós-esterilização

Por que o apetite aumenta após a esterilização

A remoção dos órgãos reprodutivos interrompe a produção de hormônios sexuais que ajudam a regular a fome. Com isso, os centros de saciedade se reajustam, e a comida passa a ser o principal interesse do animal. Além disso, ocorre a queda do tônus muscular e a redução da atividade física diária.

"O aumento súbito do apetite, somado ao sedentarismo, gera excesso de calorias. O tutor deve ignorar as tentativas do animal de pedir mais comida e basear a quantidade exclusivamente na balança, não no comportamento do pet", explica a felinóloga Natalya Gavrilova.

Quando a gata passa a maior parte do dia dormindo e demonstra desinteresse por brincadeiras, o gasto energético cai drasticamente. Mesmo animais que eram muito ativos antes da castração precisam de um novo plano alimentar para preservar a saúde do coração e das articulações.

Alimentação nos primeiros dias pós-operatórios

Não se deve alterar a dieta no dia da cirurgia, pois o corpo está sob estresse medicamentoso. A água deve ser oferecida de 2 a 4 horas após o retorno para casa, desde que não haja contraindicação médica. A primeira refeição só deve ocorrer quando o animal recuperar totalmente a coordenação motora e estiver fora do efeito da anestesia. A pressa ao oferecer alimentos sólidos pode causar engasgos ou vômitos.

"A transição para um novo tipo de ração deve levar de sete a dez dias. Misture o novo produto ao antigo gradualmente, começando com apenas um quarto da porção, para evitar distúrbios gastrointestinais", orienta o médico veterinário Maksim Lazarev.

Nesse período, é fundamental observar qualquer alteração no estado geral do animal. Se houver dificuldade na recuperação ou necessidade de medicação, qualquer conduta deve ser validada pelo veterinário da clínica.

Como escolher a ração e calcular as porções

As linhas de ração para gatos castrados possuem menor densidade calórica, mas mantêm níveis altos de proteína. Isso ajuda a preservar a massa muscular enquanto evita o acúmulo de gordura. A quantidade de ração seca deve ser medida com balança de cozinha, evitando a medição visual.

"Dividir a cota diária em 3 a 5 pequenas porções estabiliza os níveis de glicose no sangue e reduz a sensação de fome. Também é crítico garantir acesso constante à água para prevenir a doença urinária", ressalta a nutróloga veterinária Irina Kuzmina.

Sinal ou Problema Solução Prática
Pedidos constantes de comida (causa hormonal) Fracionar a dose diária em 3 a 5 refeições com horários fixos.
Baixa ingestão de água em dietas secas Usar fontes de água ou incluir alimentos úmidos (sachês) no menu.
Ganho de peso por medição imprecisa Pesar rigorosamente cada porção em balança eletrônica.
Tendência ao engorda por sedentarismo Pesar o animal a cada duas semanas e anotar os resultados.

Dúvidas comuns sobre a dieta pós-esterilização

Posso dar petiscos para a gata?
Sim, mas a caloria dos petiscos não deve ultrapassar 10% da dieta total diária. Se der um petisco, reduza a quantidade da ração principal proporcionalmente. Alimentos humanos devem ser evitados.

O que fazer se o animal bebe pouca água?
A falta de líquidos aumenta o risco de cálculos urinários. Espalhe potes de água limpa por vários cômodos (longe da comida), utilize fontes ou introduza alimentos úmidos.

É necessário dar vitaminas extras?
Se a gata consome rações completas de categoria super-premium ou holística, suplementos não são necessários. Em dietas naturais, as vitaminas devem ser prescritas por um veterinário após exames.

Qual a melhor forma de monitorar o peso?
O ideal é pesar o animal a cada quinze dias, preferencialmente no mesmo horário. Se houver ganho de peso constante, a porção deve ser reduzida conforme a tabela do fabricante.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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