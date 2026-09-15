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Por que cães destroem a casa: a diferença entre 'vingança' e ansiedade

Animais

Salivação excessiva, tremores, caminhadas em círculos, tentativas de se esconder ou a destruição de objetos são sinais físicos concretos. Muitas vezes, esses comportamentos são interpretados como "birra" ou "vingança", mas, na prática, são respostas a gatilhos específicos: desde predisposição genética e falta de socialização até dor física ou a separação do tutor.

Немецкая овчарка
Photo: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Немецкая овчарка

Como identificar a resposta do animal

A ansiedade não se manifesta apenas como pânico evidente. Ela aparece em reações fisiológicas: respiração acelerada (ofegante), tremores corporais, alteração no apetite ou perda súbita do controle urinário e fecal. No comportamento, isso se traduz em agitação, busca por isolamento ou danos materiais, como roer móveis e arranhar portas.

O contexto é a peça-chave. O animal pode reagir a sons fortes (trovões, fogos de artifício), mudanças de ambiente ou à ausência do dono. Segundo a zoopsicóloga Elena Vorobyova, essas reações costumam estar ligadas à frustração ou ao medo diante da imprevisibilidade do meio.

Fatores de influência e manejo

Raramente existe uma causa única. A combinação de características da raça, experiências negativas anteriores e a carga mental do animal moldam a resposta. O comportamento destrutivo, portanto, não é um ato deliberado de punição ao tutor, mas uma tentativa de lidar com o estresse ou a busca por um recurso que traga calma.

Para reduzir a tensão, o foco deve estar no controle do ambiente: criar um refúgio seguro, manter uma rotina previsível e oferecer estímulos intelectuais. Pavel Smirnov, especialista em comportamento animal, destaca que ensinar comportamentos alternativos e promover a dessensibilização gradual aos gatilhos aumenta a confiança do cão.

Punir as manifestações de ansiedade é contraproducente. Gritos ou correções físicas elevam o nível de estresse e podem desencadear reações agressivas por medo.

O limite entre comportamento e saúde

Mudanças bruscas de comportamento ou o agravamento dos sintomas podem indicar doenças, traumas ou alterações cognitivas ligadas à idade. Nesses casos, qualquer tentativa de correção comportamental será inútil se a causa médica não for tratada.

"Qualquer medicação para reduzir a ansiedade deve ser prescrita exclusivamente por um médico veterinário após exame clínico. A automedicação pode mascarar doenças graves ou provocar efeitos colaterais", alerta o veterinário Maxim Lazarev.

A intervenção profissional imediata (veterinário, zoopsicólogo ou adestrador) é indispensável se houver automutilação, risco de mordidas, dor evidente ou se o nível de estresse comprometer a qualidade de vida do animal e da família.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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