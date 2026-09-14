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Peixe híbrido raro é capturado no Texas com características de duas espécies

Animais

No rio Trinity, no Texas, foi capturado um exemplar raro de peixe híbrido. O animal resultou do cruzamento entre uma fêmea de peixe-jacaré (Lepisosteus oculatus) e um macho de peixe-armadura de focinho longo (Lepisosteus xanthocephalus). De acordo com o Departamento de Parques e Vida Selvagem do Texas, indivíduos com essa composição genética representam apenas 1% a 2% da população local.

monstro marinho
Photo: commons.wikimedia.org by М. А. Уэзерелл, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
monstro marinho

A morfologia do híbrido reflete a convergência das duas espécies. Enquanto o peixe-jacaré possui o focinho curto e largo, e o de focinho longo apresenta uma estrutura estreita e alongada, o exemplar capturado exibe uma forma intermediária: um focinho prolongado com seção triangular.

Os peixes-armadura são classificados como "fósseis vivos". Sua linhagem surgiu há mais de 200 milhões de anos, e a divergência entre as espécies ocorreu há cerca de 100 milhões de anos. Esse intervalo temporal torna o gap genético entre os genitores deste híbrido um dos mais profundos registrados entre organismos vivos.

No Texas, habitam quatro espécies do grupo: a manchada, a de focinho curto, a de focinho longo e a de peixe-jacaré. Algumas dessas criaturas superam os 3 metros de comprimento, com o corpo revestido por escamas densas que funcionam como uma blindagem biológica.

Um ponto central da biologia desses peixes é a taxa extremamente baixa de mutações genéticas, a menor entre todos os vertebrados com mandíbula. Esse mecanismo é viabilizado por um sistema de reparação do DNA, que localiza e corrige danos na estrutura genética com rapidez.

Esse processo de estabilidade genômica desperta interesse na oncologia. Em humanos, falhas nos sistemas de reparação do DNA permitem o acúmulo de mutações que levam ao surgimento de tumores. O estudo da proteção do genoma dos peixes-armadura serve como modelo para investigar métodos que evitem processos semelhantes em seres humanos.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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