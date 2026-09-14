As casas apertadas tornaram-se a norma: os donos são instruídos sobre como acomodar animais de estimação em espaços compactos sem perder o conforto

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Animais

Camas bipandares para cães surgem como uma alternativa para otimizar o espaço em apartamentos, especialmente em casas com múltiplos pets. A ideia é oferecer a cada animal seu próprio refúgio sem espalhar várias caminhas pelo chão da sala.

cão dormindo
Photo: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
cão dormindo

A escolha desses móveis deve considerar o porte do cão, a condição física e a mobilidade. Pontos críticos incluem a capacidade de carga da estrutura, a segurança dos degraus e a facilidade de higienização dos tecidos.

No mercado, as opções variam conforme a função:

  • GDLF Window Perch: Uma plataforma híbrida. O nível superior permite que o cão observe a rua pela janela, enquanto o inferior serve para o sono. Acompanha degraus de carpete para cães idosos ou pequenos e gavetas organizadoras.
  • GDLF Bedside Dog Bed: Modelo projetado para ficar ao lado da cama do dono, alinhando a altura do pet com a do humano.
  • QQXX Dog Bunk Bed: Estrutura de pinho para cães de pequeno e médio porte, com limite de peso de 36 kg e escada integrada.
  • ECOFLEX Grey Dog Bunk Bed: Voltada para cães grandes, feita de composto polímero-madeira reciclado. Inclui colchão de espuma viscoelástica (*memory foam*) com capa lavável.
  • BALAPET Wooden Bunk Dog Bed: Estrutura de madeira com dois colchões viscoelásticos, ideal para casas com mais de um cachorro.
  • Unipaws Pet Bunk Bed: Móvel híbrido para cães e gatos. O topo é para o cão e a base possui um arranhador para gatos. Suporta até 45 kg e tem escada removível.
  • PAKASEPT Pet Bunk Bed: Combina a área de descanso com um organizador de mantas e brinquedos.

A segurança dessas estruturas depende diretamente da estabilidade do móvel e do peso do animal. Andrey Nesterov, especialista em cuidados animais, alerta que o nível superior é contraindicado para cães com artrite, problemas articulares ou mobilidade reduzida. Para esses casos, apenas o nível inferior com colchão ortopédico é adequado.

Já para filhotes, que ainda não possuem coordenação motora plena, o uso de plataformas elevadas exige supervisão constante para evitar quedas.

A adaptação do animal ao novo espaço deve ocorrer sem coerção. O uso de petiscos e objetos familiares, como mantas conhecidas, facilita a aceitação do local.

O bem-estar do cão nesses sistemas é medido pela acessibilidade física. Degraus suaves ou rampas são essenciais para evitar saltos que sobrecarregam a coluna e as articulações do animal.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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