As casas apertadas tornaram-se a norma: os donos são instruídos sobre como acomodar animais de estimação em espaços compactos sem perder o conforto

Camas bipandares para cães surgem como uma alternativa para otimizar o espaço em apartamentos, especialmente em casas com múltiplos pets. A ideia é oferecer a cada animal seu próprio refúgio sem espalhar várias caminhas pelo chão da sala.
A escolha desses móveis deve considerar o porte do cão, a condição física e a mobilidade. Pontos críticos incluem a capacidade de carga da estrutura, a segurança dos degraus e a facilidade de higienização dos tecidos.
No mercado, as opções variam conforme a função:
A segurança dessas estruturas depende diretamente da estabilidade do móvel e do peso do animal. Andrey Nesterov, especialista em cuidados animais, alerta que o nível superior é contraindicado para cães com artrite, problemas articulares ou mobilidade reduzida. Para esses casos, apenas o nível inferior com colchão ortopédico é adequado.
Já para filhotes, que ainda não possuem coordenação motora plena, o uso de plataformas elevadas exige supervisão constante para evitar quedas.
A adaptação do animal ao novo espaço deve ocorrer sem coerção. O uso de petiscos e objetos familiares, como mantas conhecidas, facilita a aceitação do local.
O bem-estar do cão nesses sistemas é medido pela acessibilidade física. Degraus suaves ou rampas são essenciais para evitar saltos que sobrecarregam a coluna e as articulações do animal.
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