As casas apertadas tornaram-se a norma: os donos são instruídos sobre como acomodar animais de estimação em espaços compactos sem perder o conforto

Camas bipandares para cães surgem como uma alternativa para otimizar o espaço em apartamentos, especialmente em casas com múltiplos pets. A ideia é oferecer a cada animal seu próprio refúgio sem espalhar várias caminhas pelo chão da sala.

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A escolha desses móveis deve considerar o porte do cão, a condição física e a mobilidade. Pontos críticos incluem a capacidade de carga da estrutura, a segurança dos degraus e a facilidade de higienização dos tecidos.

No mercado, as opções variam conforme a função:

GDLF Window Perch: Uma plataforma híbrida. O nível superior permite que o cão observe a rua pela janela, enquanto o inferior serve para o sono. Acompanha degraus de carpete para cães idosos ou pequenos e gavetas organizadoras.

Uma plataforma híbrida. O nível superior permite que o cão observe a rua pela janela, enquanto o inferior serve para o sono. Acompanha degraus de carpete para cães idosos ou pequenos e gavetas organizadoras. GDLF Bedside Dog Bed: Modelo projetado para ficar ao lado da cama do dono, alinhando a altura do pet com a do humano.

Modelo projetado para ficar ao lado da cama do dono, alinhando a altura do pet com a do humano. QQXX Dog Bunk Bed: Estrutura de pinho para cães de pequeno e médio porte, com limite de peso de 36 kg e escada integrada.

Estrutura de pinho para cães de pequeno e médio porte, com limite de peso de 36 kg e escada integrada. ECOFLEX Grey Dog Bunk Bed: Voltada para cães grandes, feita de composto polímero-madeira reciclado. Inclui colchão de espuma viscoelástica (*memory foam*) com capa lavável.

Voltada para cães grandes, feita de composto polímero-madeira reciclado. Inclui colchão de espuma viscoelástica (*memory foam*) com capa lavável. BALAPET Wooden Bunk Dog Bed: Estrutura de madeira com dois colchões viscoelásticos, ideal para casas com mais de um cachorro.

Estrutura de madeira com dois colchões viscoelásticos, ideal para casas com mais de um cachorro. Unipaws Pet Bunk Bed: Móvel híbrido para cães e gatos. O topo é para o cão e a base possui um arranhador para gatos. Suporta até 45 kg e tem escada removível.

Móvel híbrido para cães e gatos. O topo é para o cão e a base possui um arranhador para gatos. Suporta até 45 kg e tem escada removível. PAKASEPT Pet Bunk Bed: Combina a área de descanso com um organizador de mantas e brinquedos.

A segurança dessas estruturas depende diretamente da estabilidade do móvel e do peso do animal. Andrey Nesterov, especialista em cuidados animais, alerta que o nível superior é contraindicado para cães com artrite, problemas articulares ou mobilidade reduzida. Para esses casos, apenas o nível inferior com colchão ortopédico é adequado.

Já para filhotes, que ainda não possuem coordenação motora plena, o uso de plataformas elevadas exige supervisão constante para evitar quedas.

A adaptação do animal ao novo espaço deve ocorrer sem coerção. O uso de petiscos e objetos familiares, como mantas conhecidas, facilita a aceitação do local.

O bem-estar do cão nesses sistemas é medido pela acessibilidade física. Degraus suaves ou rampas são essenciais para evitar saltos que sobrecarregam a coluna e as articulações do animal.