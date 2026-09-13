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Produtos químicos domésticos e decoração de outono: estes artigos comuns nas casas são extremamente perigosos para os cães

Animais

A chegada do outono altera a rotina dos cães e introduz riscos ambientais que podem levar a intoxicações ou traumas. Para evitar idas emergenciais ao veterinário, o tutor deve estar atento a fatores de risco específicos desta estação, tanto em passeios quanto dentro de casa.

O cão está deitado no chão
Photo: freepik.com is licensed under Public domain
O cão está deitado no chão

Riscos externos: natureza e jardim

Durante o outono, diversos elementos naturais tornam-se atrativos para os cães, mas podem ser perigosos:

  • Bolotas: contêm tanino, que pode causar distúrbios digestivos e, em casos de ingestão recorrente, danos aos rins e ao fígado. Sinais de alerta incluem vômitos, diarreia e letargia.
  • Crocus de outono: possui colchicina, substância altamente tóxica que pode levar à falência de múltiplos órgãos ao inibir a produção de células sanguíneas. Sintomas como diarreia sanguinolenta, falta de ar e convulsões exigem socorro imediato.
  • Crisântemos: contêm piretrinas, que geralmente causam intoxicações leves, manifestadas por salivação excessiva, vômitos e perda de coordenação.
  • Cogumelos silvestres: a dificuldade de identificação torna a ingestão arriscada, pois algumas espécies possuem muscarina e outros compostos letais. A recomendação é manter o cão na guia curta e limpar áreas com fungos.
  • Folhas úmidas: montes de folhas podem acumular fungos e bactérias, provocando reações alérgicas ou problemas respiratórios. Além disso, servem de abrigo para carrapatos, pulgas e cobras.

O veterinário Maxim Lazarev (Pravda.Ru) ressalta que a prevenção contra carrapatos, pulgas e vermes do coração deve ser mantida durante todo o ano, pois muitos desses parasitas permanecem ativos até as primeiras geadas fortes.

Perigos domésticos e produtos químicos

A preparação da casa para o inverno e a decoração sazonal trazem novos riscos:

  • Anticongelantes: o etilenoglicol tem sabor adocicado, atraindo os cães, mas causa insuficiência renal aguda. Qualquer suspeita de ingestão requer visita imediata ao veterinário.
  • Aromatizantes e velas: óleos essenciais (como hortelã, melaleuca, pinho e canela) e velas de parafina podem causar queimaduras nas mucosas, tremores musculares e dificuldades respiratórias.
  • Produtos contra traças: a naftalina e a cânfora são tóxicas para rins e fígado, e as esferas do produto podem causar obstrução intestinal.
  • Raticidas: venenos para roedores (como os à base de varfarina) prejudicam a coagulação sanguínea. Os sinais incluem tosse, falta de ar e sangramentos nasais ou orais.

Alimentos perigosos no menu de outono

Alguns alimentos típicos da estação podem causar quadros graves:

  • Sabugos de milho: fragmentos do sabugo não são digeridos e frequentemente causam obstrução mecânica do intestino.
  • Sementes de maçã: contêm cianeto. Embora poucas sementes representem baixo risco, quantidades maiores podem causar choque e dificuldade respiratória.
  • Ossos cozidos: ossos de ave ou peru tornam-se frágeis após o cozimento, podendo causar perfurações no esôfago ou estômago.
  • Especiarias: noz-moscada em doses altas pode provocar taquicardia e convulsões; cebola, alho e chalotas podem causar hemólise (destruição de glóbulos vermelhos).
  • Doces: chocolate (teobromina) e o adoçante xilitol são perigosos. O xilitol, especificamente, pode causar descarga súbita de insulina e hipoglicemia.

Sinais de alerta: quando ir ao veterinário

A observação doméstica não é suficiente se o animal apresentar:

  • Alterações bruscas de comportamento (apatia ou agitação excessiva).
  • Vômitos repetidos ou diarreia com sangue.
  • Dificuldade respiratória ou cansaço extremo.
  • Perda de coordenação, convulsões ou desmaios.
  • Recusa de água e comida por mais de 24 horas.

Em caso de suspeita de intoxicação, leve ao consultório uma amostra da planta, a embalagem do produto ou restos do alimento ingerido. Isso agiliza a escolha do antídoto ou do protocolo de tratamento.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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