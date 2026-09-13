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Gatos e plantas: a diferença entre a decoração segura e o risco de intoxicação

Animais

A presença de plantas em casa é agradável, mas para quem tem gatos, alguns vasos comuns podem esconder riscos graves. O instinto de morder folhas pode levar a intoxicações rápidas, tornando essencial saber quais espécies são perigosas e quais são seguras para evitar emergências veterinárias.

Кошка сидит на ковре с пятном
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Кошка сидит на ковре с пятном

Lírios: risco de falência renal

Os lírios são extremamente perigosos para felinos. Todas as partes da planta — pétalas, folhas e pólen — são tóxicas. Mesmo a água do vaso pode conter substâncias nocivas. A ingestão de pequenas quantidades pode causar insuficiência renal aguda.

A progressão do quadro é rápida. O suporte veterinário nas primeiras 6 a 8 horas é decisivo para a sobrevivência do animal. Mesmo gatos com temperamento calmo podem se intoxicar ao lamber o pólen grudado nos pelos após esbarrarem em um buquê.

"Os lírios causam a necrose dos túbulos renais. Muitas vezes, a letargia inicial é confundida com um mal-estar comum, mas quando os sintomas claros de intoxicação aparecem, o tempo para intervir já pode ter acabado", explica o médico veterinário generalista Sergey Ryabinin.

Oxalatos de cálcio: irritação imediata

Espécies como costela-de-adão (monstera), difembácia, lírio-da-paz e zamioculcas contêm cristais insolúveis de oxalato de cálcio. Ao mastigar a folha, esses cristais agem como microagulhas que perfuram as mucosas da boca.

Os sinais imediatos incluem queimação, salivação excessiva e edema na glote. Se o gato começar a esfregar o rosto com as patas ou parar de comer, é recomendável verificar se houve contato com essas plantas.

Ficus e Aloe Vera: irritantes gastrointestinais e cutâneos

O Ficus possui uma seiva leitosa rica em psoralenos e enzimas que podem causar dermatite no contato com a pele ou vômitos se ingerida. Já a Aloe Vera, embora usada medicinalmente por humanos, contém saponinas que irritam o trato gastrointestinal dos pets.

Gatos idosos, que podem apresentar declínio cognitivo ou menor vigilância, correm maior risco de ingerir plantas que ignoravam quando jovens.

"A seiva do Ficus é especialmente perigosa se atingir a córnea do olho, provocando inflamações graves. Mesmo que a dose não seja letal, o animal sente muita dor", alerta o médico veterinário Maksim Lazarev.

Opções seguras para o ambiente

Para decorar a casa sem riscos, as melhores opções são a clorofito, samambaia (nephrolepis), calathea e orquídeas Phalaenopsis. Caso o gato tenha o hábito de morder folhagens, a recomendação é oferecer "graminha para gatos" (aveia ou trigo), desviando a atenção dos vasos decorativos.

"O clorofito é a escolha mais segura. Além de ser inofensivo, ele ajuda a purificar o ar, beneficiando tanto os tutores quanto os animais", afirma a felinóloga Natalya Gavrilova.

Planta Risco Principal Medida de Segurança
Lírios (todos) Falência renal Remover totalmente da casa
Difembácia, Monstera Edema de glote Manter em locais inacessíveis
Terra dos vasos Ingestão de substrato Usar pedras decorativas ou telas
Hábito de morder folhas Intoxicações diversas Plantar aveia ou cevada

Dúvidas frequentes

O gato comeu lírio, mas parece bem. Devo me preocupar?
Sim. Não espere por vômitos ou apatia. Os sinais de falência renal costumam aparecer quando o dano já está avançado. Procure a clínica imediatamente para desintoxicação.

Sprays amargos nas folhas funcionam?
Podem ajudar, mas não são garantidos. Alguns gatos ignoram o sabor. A medida mais segura é a substituição da planta.

Como identificar a intoxicação por plantas?
Fique atento a: salivação súbita, inchaço nos lábios, vômitos com fragmentos de folhas, dificuldade respiratória ou recusa repentina de água.

Cactos são tóxicos?
A maioria não é tóxica, mas oferece risco mecânico. Os espinhos podem causar ferimentos graves na boca, esôfago e olhos.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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