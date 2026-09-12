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Raças de gatos que soltam menos pelos e facilitam a limpeza da casa

Animais

O desejo de ter um gato costuma esbarrar em problemas práticos: pelos nos móveis, roupas cobertas de pelos e o odor característico no ambiente. No entanto, algumas raças facilitam a manutenção da ordem na casa devido a características genéticas da pelagem e hábitos de higiene.

Кошка
Photo: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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A escolha de um animal com baixa queda de pelos reduz a necessidade de limpezas constantes e minimiza a dispersão de alérgenos, evitando que detritos e pelos se acumulem em locais como travesseiros e camas.

Raças com menor incidência de queda de pelos

Embora não exista um gato que não troque de pelos absolutamente, a seleção genética resultou em raças com ciclos de renovação cutânea muito reduzidos.

  • Sphynx: A ausência de pelos elimina a dispersão da proteína Fel d1 (principal alérgeno felino) pelo ambiente. Segundo a especialista em felinos Natalya Gavrilova, o mito sobre o odor desses gatos é combatido com higiene simples: a limpeza da pele com lenços úmidos semanalmente e cuidados básicos evitam qualquer cheiro desagradável.
  • Devon Rex: Possui pelos cacheados e não apresenta a camada de pelos rígidos (cerdas), o que faz com que a pelagem quase não caia. Além da higiene, a raça é conhecida por um comportamento sociável e apegado ao tutor.
  • Bengala: Tem pelagem curta e sedosa, sem subpelo. São animais que costumam ter afinidade com a água e mantêm a limpeza do corpo com frequência, resultando em baixa queda.
  • Azul Russo: Possui uma estrutura de pelagem dupla e densa. Os fios ficam firmemente presos ao folículo, o que reduz drasticamente a quantidade de pelos espalhados pela casa.

Um ponto relevante para a higiene ambiental é a esterilização. O médico veterinário Maksim Lazarev explica que o procedimento reduz a atividade das glândulas sebáceas e a produção de alérgenos, além de prevenir doenças do sistema urinário.

Quando a falta de higiene indica problemas de saúde

A limpeza da casa também reflete a saúde do animal. Quando um gato que sempre foi asseado passa a ignorar a caixa de areia ou para de se lamber, o problema pode ser clínico e não comportamental.

A perda de coordenação motora, característica da síndrome vestibular, pode impedir que o gato mantenha sua higiene habitual. Já em animais idosos, a desorientação noturna ou o fato de não reconhecerem os donos podem indicar disfunção cognitiva (demência senil), exigindo suporte neurológico.

O especialista em comportamento animal Pavel Smirnov alerta que mudanças bruscas de hábito, recusa ao banho/limpeza ou agressividade repentina são sinais de dor ou estresse. Nesses casos, o animal não deve ser repreendido pela "sujeira", mas sim levado para exames veterinários.

Raça Característica de Higiene Manutenção
Sphynx Ausência de pelos Limpeza da pele com lenços
Devon Rex Pelos cacheados, sem cerdas Escovação rara
Bengala Sem subpelo Auto-limpeza eficiente
Azul Russo Velo denso e firme Baixa queda natural

Guia rápido de higiene felina

Como controlar o odor da caixa de areia?
O uso de areias aglomerantes ou de sílica, combinadas com banheiros fechados com filtros de carvão, é a solução mais eficaz. A esterilização também elimina o cheiro forte de marcação territorial.

Banhos frequentes reduzem a queda de pelos?
O banho remove os pelos que já estão soltos, mas o excesso de água pode ressecar a pele e estimular a queda. Para a maioria dos gatos, um banho a cada 2 ou 3 meses é suficiente.

O que fazer em caso de alergia?
Aumentar a frequência da limpeza úmida, utilizar purificadores de ar com filtro HEPA e restringir o acesso do animal ao quarto. É importante notar que a alergia geralmente é causada pela saliva do gato, e não pelo pelo em si.

A alimentação influencia a limpeza da casa?
Sim. Dietas inadequadas podem causar dermatites e queda excessiva. Alimentos balanceados, ricos em ômega-3, fortalecem a pelagem e reduzem a dispersão de pelos pelo ambiente.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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