Saúde canina em xeque: entenda os limites invisíveis que definem a vitalidade do seu animal

A atividade física diária para cães não é apenas uma questão de gasto de energia, mas um pilar da saúde cardiovascular, manutenção do peso e tônus muscular. Além do aspecto físico, o exercício regular e o estímulo mental previnem a ansiedade e comportamentos destrutivos dentro de casa, combatendo o tédio do animal.

Photo: Designed by Freepik by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака на траве

Não existe uma fórmula única para a duração dos passeios, pois o regime ideal depende de três fatores principais: idade, raça e condição clínica do cão.

A influência da idade na carga de exercícios

Filhotes possuem zonas de crescimento ósseo abertas. Exercícios intensos ou saltos excessivos podem comprometer a formação do esqueleto, risco acentuado em raças grandes. Um critério prático utilizado por profissionais é a regra dos cinco minutos: cinco minutos de atividade para cada mês de vida do animal, até duas vezes ao dia. Assim, um filhote de três meses deve ter sessões de no máximo 15 minutos.

Cães adultos suportam cargas maiores, como caminhadas longas, trilhas e agilidade. Para a maioria, a recomendação varia entre 30 minutos e duas horas de movimento por dia.

Já cães idosos exigem um ritmo diferente. O ideal são sessões curtas, totalizando de 30 a 60 minutos diários, divididos em várias saídas. Isso evita a sobrecarga nas articulações e respeita a menor resistência física da idade.

O impacto da raça e a predisposição genética

Raças de trabalho e pastoreio (como Border Collie, Pastor Alemão, Husky e Labrador) foram selecionadas para tarefas longas e exigem atividades estruturadas e volumosas. Já raças pequenas, como Chihuahua ou Maltês, geralmente demandam menos esforço físico.

Atenção especial deve ser dada aos braquicefálicos (Pugs, Buldogues), que possuem a anatomia nasal limitada. Esses cães superaquecem rapidamente e podem ter crises de falta de oxigênio, especialmente no calor. Para eles, as sessões devem ser curtas, em locais sombreados e com água disponível.

Guia rápido de atividade diária por perfil:

Raças pequenas: 30-45 min (passeios calmos e brincadeiras).

30-45 min (passeios calmos e brincadeiras). Sabujos/Hounds: a partir de 60 min (com foco em estímulos olfativos).

a partir de 60 min (com foco em estímulos olfativos). Pastoreio e Trabalho: 90-120 min (com tarefas estruturadas).

90-120 min (com tarefas estruturadas). Companhia: 60-90 min (geralmente divididos em duas sessões).

60-90 min (geralmente divididos em duas sessões). Braquicefálicos: 20-30 min (com pausas frequentes e sombra).

Esses tempos são referências gerais. A norma exata deve ser validada por um veterinário, especialmente em casos de sobrepeso ou doenças crônicas.

Sinais de sobrecarga: quando parar

O excesso de esforço é perigoso para filhotes, idosos e animais com cardiopatias ou problemas articulares. O tutor deve interromper a atividade se observar:

Claudicação (mancar), rigidez ou recusa em levantar;

Salivação excessiva e respiração ofegante e pesada;

Lesões nas almofadas das patas (coxins);

Irritabilidade súbita ou apatia;

Recusa em continuar o movimento.

Diante desses sinais, o animal deve descansar em local fresco, hidratar-se e ser avaliado por um médico veterinário.

O equilíbrio entre o físico e o mental

O exercício físico é apenas metade do processo. Para evitar o tédio, é essencial a carga cognitiva: jogos de busca, treinos de obediência e brinquedos interativos. Muitas vezes, uma atividade mental curta cansa mais o cão do que uma caminhada longa e mecânica.

O limite seguro do exercício é determinado pela observação: o cão deve retornar ao estado de repouso sem sinais de exaustão extrema ou dor. O equilíbrio ideal ocorre quando se combina o gasto energético com o estímulo mental, respeitando a fisiologia individual de cada animal.