Reações estranhas do seu cão: entenda o que alterou o comportamento do animal dentro de casa

Comportamentos inesperados, como latir para a televisão ou ignorar a ração, costumam gerar dúvidas nos tutores. Muitas vezes, essas reações não são problemas comportamentais graves, mas respostas a estímulos específicos do ambiente ou instintos naturais.
Quando um cão late para a TV ao ver outro animal, ele está reagindo a movimentos, posturas e sons. Para o animal, a imagem pode ser interpretada como um estímulo real, similar ao que acontece quando ele ouve um latido do lado de fora da casa. É uma resposta de alerta, não necessariamente um distúrbio.
Para lidar com essa situação, a abordagem deve focar na mudança da resposta emocional do animal:
O hábito de roer é um instinto natural, especialmente em cães jovens (até os 2 anos). A mastigação prolongada libera substâncias neuroquímicas que auxiliam na regulação do sistema nervoso, promovendo relaxamento.
Se o animal ignora a refeição principal após consumir petiscos como bastões de colágeno ou de prepúcio bovino, não se trata de vício, mas de preferência por um estímulo mais palatável e recompensador.
Diferenças entre os tipos de mastigáveis:
Essas opções costumam ser mais seguras que os ossos naturais processados quimicamente, mas a alta atratividade pode suprimir o apetite pela ração comum.
Orientações práticas:
Se a recusa alimentar persistir mesmo sem a oferta de petiscos, é fundamental consultar um veterinário para descartar causas clínicas antes de tratar o caso como comportamental.
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