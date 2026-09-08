Reações estranhas do seu cão: entenda o que alterou o comportamento do animal dentro de casa

Comportamentos inesperados, como latir para a televisão ou ignorar a ração, costumam gerar dúvidas nos tutores. Muitas vezes, essas reações não são problemas comportamentais graves, mas respostas a estímulos específicos do ambiente ou instintos naturais.

Photo: unsplash.com by James Lacy is licensed under Free to use under the Unsplash License Лакомство для собаки

Reação a cães na tela: instinto ou erro?

Quando um cão late para a TV ao ver outro animal, ele está reagindo a movimentos, posturas e sons. Para o animal, a imagem pode ser interpretada como um estímulo real, similar ao que acontece quando ele ouve um latido do lado de fora da casa. É uma resposta de alerta, não necessariamente um distúrbio.

Para lidar com essa situação, a abordagem deve focar na mudança da resposta emocional do animal:

Reforço positivo: recompense com um petisco ou elogio nos momentos em que o cão percebe a imagem na tela, mas permanece calmo. O objetivo é associar a visão de outros cães na TV a um estado de relaxamento.

recompense com um petisco ou elogio nos momentos em que o cão percebe a imagem na tela, mas permanece calmo. O objetivo é associar a visão de outros cães na TV a um estado de relaxamento. Redirecionamento: se o latido começar, evite dar broncas, pois qualquer interação intensa pode ser interpretada como reforço. Peça um comando simples (como "senta"), ofereça um brinquedo ou direcione-o para sua caminha.

se o latido começar, evite dar broncas, pois qualquer interação intensa pode ser interpretada como reforço. Peça um comando simples (como "senta"), ofereça um brinquedo ou direcione-o para sua caminha. Dessensibilização controlada: mantenha o volume baixo inicialmente. Ofereça brinquedos recheáveis ou puzzles durante a exibição para que o cão troque a excitação pelo interesse cognitivo e a calma.

A recusa da ração após petiscos de mastigar

O hábito de roer é um instinto natural, especialmente em cães jovens (até os 2 anos). A mastigação prolongada libera substâncias neuroquímicas que auxiliam na regulação do sistema nervoso, promovendo relaxamento.

Se o animal ignora a refeição principal após consumir petiscos como bastões de colágeno ou de prepúcio bovino, não se trata de vício, mas de preferência por um estímulo mais palatável e recompensador.

Diferenças entre os tipos de mastigáveis:

Bastões de colágeno: feitos da camada dérmica da pele bovina, ricos em colágeno e elastina; amolecem gradualmente durante a mastigação.

feitos da camada dérmica da pele bovina, ricos em colágeno e elastina; amolecem gradualmente durante a mastigação. Bastões de prepúcio: produzidos a partir do prepúcio bovino seco; são mais densos, possuem odor intenso e alta concentração proteica.

Essas opções costumam ser mais seguras que os ossos naturais processados quimicamente, mas a alta atratividade pode suprimir o apetite pela ração comum.

Orientações práticas:

Ofereça petiscos de mastigação apenas após a refeição principal, assegurando a ingestão dos nutrientes essenciais.

Supervisione a mastigação e retire o item quando ele se tornar pequeno demais, evitando o risco de engasgo ou asfixia.

Se a recusa alimentar persistir mesmo sem a oferta de petiscos, é fundamental consultar um veterinário para descartar causas clínicas antes de tratar o caso como comportamental.