Como reduzir a hiperatividade noturna dos gatos

Quando um gato se encolhe, recolhendo as patas sob o corpo até virar um pequeno "retângulo" compacto — a famosa posição de pão — ele não está apenas sendo fofo. Esse comportamento é uma estratégia para conservar a temperatura corporal, protegendo as almofadinhas das patas do frio.

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Contudo, a forma como o animal dorme pode dar pistas sobre sua condição. Como os gatos tendem a se adaptar a diversos ambientes, mudanças bruscas na maneira de se enrolar ou se esticar merecem atenção. Uma alteração repentina na postura habitual pode indicar a presença de estresse ou dor.

Já a capacidade de entrar em vasos estreitos ou caixas apertadas, que faz os felinos parecerem "líquidos", acontece por causa da anatomia. A ausência de fixações esqueléticas rígidas na cintura escapular facilita a movimentação em espaços reduzidos.

As famosas corridas noturnas, geralmente nas madrugadas, podem estar associadas ao acúmulo de energia. Se o animal ficou isolado ou inativo durante o dia, tende a compensar essa falta de estímulo à noite. Para minimizar esses episódios, recomenda-se realizar sessões de brincadeiras ativas logo antes de dormir.

Sobre o uso de lasers, é preciso cautela. Em alguns animais, a perseguição da luz pode gerar uma obsessão que evolui para um transtorno comportamental compulsivo.

Por fim, o hábito de dormir amontoado com outros gatos vem da primeira fase da vida. Nas primeiras 10 a 12 semanas, os filhotes não regulam a temperatura corporal sozinhos, tornando o contato físico próximo com os irmãos essencial para a sobrevivência.