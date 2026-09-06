Bernese Mountain Dog: o que considerar antes de ter um

O Bernese Mountain Dog é um cão de trabalho de grande porte, caracterizado por uma estrutura robusta e temperamento forte. Embora os filhotes tenham aparência dócil, o animal adulto demanda recursos significativos do tutor, especialmente quanto ao espaço físico, carga de exercícios e rigoroso controle alimentar para evitar danos articulares.

Photo: flickr.com by aubree clark, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бернский зенненхунд

Origem e Propósito

Desenvolvida nas regiões montanhosas da Suíça, a raça foi selecionada para tarefas pesadas. Segundo os padrões do American Kennel Club (AKC), são cães potentes, historicamente utilizados para a guarda de rebanhos e o transporte de cargas. Essa herança moldou a resistência física da raça e sua forte ligação com os seres humanos.

O cinólogo Oleg Martynov ressalta que a origem laboral define as necessidades do cão adulto. Caminhadas regulares, jogos ativos e estímulos físicos são essenciais; a falta dessas atividades pode resultar em comportamentos destrutivos dentro de casa.

Porte e Riscos Físicos

É fundamental compreender a evolução do tamanho do animal. O Bernese Mountain Dog é classificado como um cão grande, com machos que frequentemente atingem ou ultrapassam os 45 kg.

Mikhail Kravtsov, especialista em manutenção animal, alerta que esse porte exige infraestrutura adequada: camas de grandes dimensões, veículos espaçosos e a consciência de que o cão ocupará boa parte do ambiente residencial.

Do ponto de vista veterinário, Maxim Lazarev enfatiza a importância do peso ideal. O excesso de massa corporal sobrecarrega as articulações e o coração, elevando o risco de doenças no aparelho locomotor.

Critérios de Escolha e Manejo

A decisão de adquirir um exemplar não deve se basear apenas na estética, mas na compatibilidade do estilo de vida do tutor com as exigências da raça:

Espaço: Recomendável residências amplas ou casas com terreno.

Recomendável residências amplas ou casas com terreno. Atividade: Demanda alta, com foco em caminhadas longas e trabalho físico.

Demanda alta, com foco em caminhadas longas e trabalho físico. Alimentação: Dieta específica para raças grandes.

Dieta específica para raças grandes. Saúde: Monitoramento constante de peso e integridade das articulações.

O zootecnista Sergey Pakhomov pontua que a criação responsável exige a verificação de doenças hereditárias nos pais. Embora a árvore genealógica comprove a ascendência, ela não substitui a necessidade de testes médicos nos reprodutores.

Vale destacar que pedigrees, títulos de exposição ou testes genéticos isolados não são garantias absolutas de saúde ou temperamento. A viabilidade de uma ninhada deve passar por avaliação veterinária e técnica especializada.