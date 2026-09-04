Itens comuns de casa que podem ser letais para cães

Itens comuns de casa podem representar riscos graves para cães. A curiosidade dos animais os leva a ingerir substâncias tóxicas ou objetos perigosos que ficam ao alcance, tornando essencial o armazenamento seguro desses produtos.
Xilitol: Este adoçante, presente em chicletes, bebidas dietéticas e algumas pastas de amendoim, provoca queda brusca da glicose no sangue e pode causar danos ao fígado.
Cafeína: Café, chás, energéticos e borra de café são tóxicos. O consumo gera tremores, alterações na pressão arterial e arritmias cardíacas.
Álcool: Bebidas alcoólicas e enxaguantes bucais causam vômitos, perda de coordenação e depressão respiratória, podendo levar ao coma ou falência renal.
Massa Crua: Massas com fermento continuam a fermentar no estômago, liberando etanol. Além da intoxicação alcoólica, a massa expande no organismo, o que pode causar torção gástrica.
Anticongelante: O sabor adocicado atrai os cães, mas mesmo doses baixas são letais. O risco aumenta porque pode haver uma melhora temporária nos sintomas enquanto os órgãos internos são lesionados.
Produtos Químicos: Itens com amônia ou cloro, sprays e cápsulas de lavanderia causam queimaduras nas mucosas, vômitos e pneumonia aspirativa. Cães frequentemente se intoxicam ao lamber as patas após caminharem em pisos recém-lavados.
Sabonetes: Produtos com óleos essenciais (lavanda, pinho) ou substâncias alcalinas irritam o trato gastrointestinal e aumentam a salivação. Pedaços grandes de sabonete podem causar obstrução intestinal.
Pilhas e Baterias: Modelos alcalinos causam queimaduras químicas no esôfago e estômago. Baterias tipo botão podem perfurar as paredes do trato digestivo, e baterias de lítio podem causar necrose dos tecidos em poucos minutos.
Medicamentos: Remédios humanos, como ibuprofeno e paracetamol, provocam úlceras gástricas e insuficiência renal. Medicamentos veterinários também são perigosos em caso de superdosagem.
Venenos: Inseticidas e raticidas afetam sistemas biológicos semelhantes aos dos cães. No caso de veneno para ratos, os sintomas podem demorar alguns dias para aparecer.
A medida mais segura é manter todos esses itens em armários fechados ou prateleiras altas, fora do alcance do animal.
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