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Gato agitado à noite? O hábito que pode mudar o sono do animal

Animais

Observar um gato fixar o olhar em um brinquedo por minutos para, de repente, disparar em uma perseguição frenética é uma cena comum. Esse comportamento não é apenas diversão; reflete a necessidade biológica de gastar energia e simular a caça, promovendo a interação entre o animal e o tutor.

Играющая кошка с яркой игрушкой
Photo: NewsInfo.Ru by Ольга Сидорова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Играющая кошка с яркой игрушкой

Para gatos domésticos, a caça é um instinto básico que vai além da alimentação. Em apartamentos, a falta de estímulos físicos e mentais pode ser compensada por brinquedos interativos, como as varinhas (estilo "caninha de pesca"), que imitam a movimentação de presas reais através de saltos, mudanças bruscas de direção e movimentos furtivos.

A prática regular desse tipo de atividade pode estar associada a:

  • Controle de peso e combate ao sedentarismo;
  • Redução da agitação noturna, especialmente se a sessão de brincadeiras ocorrer antes do sono;
  • Desvio do foco de objetos indesejados, como fios e móveis.

Ao escolher a varinha ideal, a estrutura do objeto e o temperamento do gato são pontos fundamentais. A haste flexível permite criar trajetórias imprevisíveis, enquanto um cabo longo mantém a distância segura entre a mão do tutor e as garras do animal, reforçando que o alvo é o brinquedo, e não os dedos do dono. Quanto à isca, elementos de pelúcia macia tendem a ser mais seguros durante a captura.

O especialista em cuidados animais Mikhail Kravtsov sugere que a brincadeira simule a caça real: esconder a isca atrás de cantos ou fazê-la deslizar lentamente pelo chão, como se fosse um roedor na grama, para estimular o instinto de rastreamento.

Contudo, a simplicidade do acessório não exclui riscos. O erro mais grave é deixar o brinquedo ao alcance do gato sem supervisão; o animal pode se enroscar na linha ou engolir partes do cordão, o que pode causar sufocamento ou lesões gastrointestinais graves.

Outros pontos de atenção incluem:

  • Evitar forçar o animal a brincar ou usá-lo para atraí-lo contra a vontade;
  • Não utilizar as próprias mãos como isca. Alternar a varinha com brincadeiras manuais pode fazer com que o gato deixe de distinguir o brinquedo do tutor, resultando em ataques às mãos.

Embora as brincadeiras caseiras sejam benéficas, elas não substituem a orientação profissional. É recomendável buscar um veterinário ou zoopsicólogo se o gato apresentar agressividade excessiva mesmo durante o jogo, apatia total ou sinais físicos como respiração difícil, tremores fortes ou indícios de dor articular ao saltar.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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