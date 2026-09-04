Gato mordendo a mão: entenda o que esse comportamento significa

A cena é comum: o gato está ronronando, se esfregando em você e, de repente, crava os dentes na sua mão ou perna. Para muitos tutores, parece um capricho ou um ataque aleatório, mas gatos raramente agem sem motivo. Como a comunicação felina depende fortemente da linguagem corporal, a mordida costuma ser um sinal claro que o humano simplesmente não conseguiu interpretar a tempo.

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Em alguns casos, uma mordida leve funciona como um toque no ombro. Se o animal sente que está sendo ignorado, pode usar os dentes para atrair a atenção. Geralmente, nesses episódios, o gato mantém a calma e continua ronronando, indicando que quer interação.

Outro gatilho frequente é a transição súbita para o modo de caça. Um salto inesperado ou uma mordida rápida podem indicar que o instinto predador foi ativado. Para evitar que as mãos se tornem o alvo, o ideal é redirecionar essa energia para brinquedos interativos, arranhadores e complexos de jogos, permitindo que o animal exercite seus instintos sem causar danos.

Alguns gatos apresentam maior sensibilidade a estímulos externos. Sons bruscos, movimentos inesperados ou uma aproximação humana acelerada demais podem provocar uma mordida reflexa. Nesses momentos, a reação pode estar associada ao susto e ao choque momentâneo, onde o animal reage antes mesmo de processar a situação. Com pets mais reativos, recomenda-se manter a distância e deixar que o gato tome a iniciativa da aproximação.

A afeição felina também pode ter formas menos suaves. Pequenas mordiscadas durante o ronronar ou enquanto o gato "amassa pão" com as patas podem fazer parte da demonstração de proximidade. A diferença fundamental está na intensidade: se o animal está relaxado, a ação não indica hostilidade.

Já as mordidas agressivas ocorrem quando o animal está tenso, irritado ou apresenta postura desafiadora. Esse comportamento pode estar relacionado ao estresse causado por mudanças na rotina ou a chegada de novos membros na casa, sejam pessoas ou outros animais.

Existe também a possibilidade de a mordida ser um sinal de alerta físico. Se o gato reage com agressividade apenas ao toque em uma área específica do corpo, isso pode indicar a presença de dor, inflamações musculares, problemas dentários ou outras patologias. Como os gatos tendem a camuflar mal-estares, a reação brusca ao toque pode ser o único sintoma visível. Nestes casos, o treinamento comportamental não resolve, sendo indispensável a avaliação de um veterinário.

Um ponto crucial de atenção: a microflora da saliva dos felinos pode causar infecções graves nos tecidos humanos, mesmo em ferimentos que parecem superficiais. Qualquer mordida requer a higienização adequada e, dependendo da profundidade, acompanhamento médico.

Para corrigir esses comportamentos, punições físicas, gritos ou broncas são contraindicados, pois tendem a aumentar o estresse e o medo, podendo intensificar a agressividade. Além disso, puxar a mão bruscamente durante uma brincadeira pode ser interpretado pelo gato como o início de uma perseguição, estimulando ainda mais o instinto de caça.

Para melhorar a convivência, recomenda-se:

Manter níveis adequados de estimulação mental e física diariamente.

Respeitar os limites do animal: interromper o carinho assim que o gato der sinais de que já é o suficiente.

Para animais que foram separados precocemente da mãe e não aprenderam a controlar a força da mordida com seus irmãos, a introdução de um segundo filhote no ambiente pode auxiliar na socialização.