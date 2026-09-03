Por que seu filhote ignora comandos e parece ter energia infinita?

Um filhote que não para de morder, ignora comandos e parece ter energia infinita pode ser um desafio para qualquer tutor. Muitas vezes, esse comportamento é rotulado como "teimosia" ou "malcriação", mas a realidade por trás de um cão agitado costuma ser bem diferente.

Photo: Pravda.Ru by Иван Ковалев is licensed under Все права защищены Портрет бельгийской овчарки малинуа с чёрной маской на тренировочном поле

O caso de Redden, um Pastor Belga Malinois, ilustra bem essa transição. Resgatado em agosto de 2025 pelo Emerald Shores Humane Society, nos EUA, após sofrer maus-tratos, o filhote era inicialmente descrito como desobediente. No entanto, a polícia de Pensacola viu potencial onde outros viam problemas. Em vez de adquirir um cão com linhagem específica para serviço, o departamento adotou Redden. Após um ano de treinamento especializado, em agosto de 2026, ele se tornou um cão de patrulha certificado para busca e apreensão, trabalhando ao lado do oficial Michael Potts.

A trajetória de Redden mostra que a desobediência nem sempre é um traço de personalidade. Quando um filhote ignora proibições, isso pode indicar alta excitabilidade ou frustração. O animal pode simplesmente não compreender o conceito de "não" se não houver uma conexão clara entre o comando, a consequência ou uma alternativa aceitável.

Para cães que passaram por negligência ou violência, esse estado de agitação pode estar associado ao estresse e à falta de um vínculo seguro na primeira infância, como aponta a zoopsicóloga Elena Vorobeva.

Para canalizar essa energia, a estratégia mais indicada é substituir a sequência de proibições pelo ensino de alternativas. Em vez de repetir o "não", o tutor deve propor uma ação que possa ser recompensada. O ciclo ideal segue a lógica: situação → ação correta → recompensa → fixação do hábito.

No caso de raças com alto drive, como o Malinois, o enriquecimento ambiental é fundamental. Isso vai além de caminhadas simples e inclui desafios intelectuais, como busca de objetos, novos comandos e tapetes de farejamento, permitindo que o cão satisfaça a necessidade instintiva de explorar e trabalhar.

Pastores Belgas Malinois possuem um drive muito alto. Se essa energia não for direcionada para um trabalho especializado ou treinos complexos, eles tendem a buscar atividades por conta própria, o que frequentemente resulta em comportamentos destrutivos. — Oleg Martynov, cinólogo

Contudo, se a obediência básica não evolui ou o comportamento se torna imprevisível, é preciso considerar fatores médicos. Mudanças bruscas de temperamento, como agressividade súbita ou aumento da ansiedade, podem ser sinais de desconforto físico ou doenças.

A intervenção de um profissional é recomendada quando o animal apresenta sinais de pânico, agressividade contra pessoas ou outros bichos, ou quando ignora comandos básicos mesmo após treino sistemático.

Dependendo do quadro, a solução pode envolver um veterinário para checagem de saúde, um cinólogo para a disciplina ou um zoopsicólogo para lidar com o estado emocional do cão.