Sinais de alerta: quando o hábito do cão no sofá indica problemas de saúde

Cães costumam buscar o conforto do sofá para descansar perto dos donos ou observar a casa, mas a convivência pode resultar em pelos espalhados, marcas de patas e rasgos no estofado. Proibir completamente o acesso ao móvel nem sempre é viável, por isso a estratégia mais prática é a prevenção e a adaptação do ambiente.
A escolha da proteção depende do perfil de cada animal. Cães que soltam muito pelo demandam capas removíveis e o uso de rolos adesivos. Já animais idosos ou de porte pequeno podem riscar o tecido ao tentar subir, situação que pode ser mitigada com o uso de escadas apropriadas. No caso de filhotes ou cães com escapes urinários, coberturas impermeáveis são a opção mais indicada. Para aqueles que tendem a roer ou cavar o estofado, protetores de canto e braços são recomendados.
Mikhail Kravtsov, especialista em cuidados com animais de estimação, sugere a organização do espaço em etapas:
Algumas práticas comuns podem ser ineficazes ou arriscadas. O uso de produtos químicos agressivos para limpar o sofá pode danificar o tecido ou causar irritações na pele do cão. Da mesma forma, instalar protetores sem analisar por que o animal rói ou cava o móvel trata apenas o sintoma, não a causa. Outro ponto de atenção é a estabilidade de escadas e rampas; modelos inadequados ao porte do cão podem causar acidentes.
É fundamental diferenciar a manutenção doméstica de questões de saúde ou comportamento. A intervenção de um veterinário ou especialista é necessária se:
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A estrutura porosa de certos utensílios de limpeza pode esconder riscos à saúde mesmo quando a aparência sugere que o item ainda está em boas condições.