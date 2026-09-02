Sinais de alerta: quando o hábito do cão no sofá indica problemas de saúde

Cães costumam buscar o conforto do sofá para descansar perto dos donos ou observar a casa, mas a convivência pode resultar em pelos espalhados, marcas de patas e rasgos no estofado. Proibir completamente o acesso ao móvel nem sempre é viável, por isso a estratégia mais prática é a prevenção e a adaptação do ambiente.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use спящая собака

A escolha da proteção depende do perfil de cada animal. Cães que soltam muito pelo demandam capas removíveis e o uso de rolos adesivos. Já animais idosos ou de porte pequeno podem riscar o tecido ao tentar subir, situação que pode ser mitigada com o uso de escadas apropriadas. No caso de filhotes ou cães com escapes urinários, coberturas impermeáveis são a opção mais indicada. Para aqueles que tendem a roer ou cavar o estofado, protetores de canto e braços são recomendados.

Mikhail Kravtsov, especialista em cuidados com animais de estimação, sugere a organização do espaço em etapas:

Higienização na entrada: Instalar uma estação de limpeza (tapetes, toalhas ou copos com cerdas de silicone) logo na porta para evitar que a sujeira da rua chegue aos móveis.

Instalar uma estação de limpeza (tapetes, toalhas ou copos com cerdas de silicone) logo na porta para evitar que a sujeira da rua chegue aos móveis. Zonamento: Delimitar a área do cão no sofá com mantas laváveis ou camas específicas, incentivando o animal a ocupar apenas aquele espaço.

Delimitar a área do cão no sofá com mantas laváveis ou camas específicas, incentivando o animal a ocupar apenas aquele espaço. Barreiras físicas: Utilizar protetores transparentes em quinas vulneráveis e degraus estáveis para facilitar a subida.

Utilizar protetores transparentes em quinas vulneráveis e degraus estáveis para facilitar a subida. Manutenção: Manter o grooming em dia para reduzir a queda de pelos e usar limpadores enzimáticos para remover manchas rapidamente.

Algumas práticas comuns podem ser ineficazes ou arriscadas. O uso de produtos químicos agressivos para limpar o sofá pode danificar o tecido ou causar irritações na pele do cão. Da mesma forma, instalar protetores sem analisar por que o animal rói ou cava o móvel trata apenas o sintoma, não a causa. Outro ponto de atenção é a estabilidade de escadas e rampas; modelos inadequados ao porte do cão podem causar acidentes.

É fundamental diferenciar a manutenção doméstica de questões de saúde ou comportamento. A intervenção de um veterinário ou especialista é necessária se:

O cão parar de subir nos móveis subitamente ou demonstrar dificuldade no movimento (o que pode indicar problemas articulares ou na coluna).

Surgir um desejo compulsivo de roer ou cavar o estofado, comportamento que pode estar associado a estresse ou falta de estímulo mental.

Um animal adulto apresentar problemas de higiene urinária de forma repentina.