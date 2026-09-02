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Sinais de alerta: quando o hábito do cão no sofá indica problemas de saúde

Animais

Cães costumam buscar o conforto do sofá para descansar perto dos donos ou observar a casa, mas a convivência pode resultar em pelos espalhados, marcas de patas e rasgos no estofado. Proibir completamente o acesso ao móvel nem sempre é viável, por isso a estratégia mais prática é a prevenção e a adaptação do ambiente.

спящая собака
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
спящая собака

A escolha da proteção depende do perfil de cada animal. Cães que soltam muito pelo demandam capas removíveis e o uso de rolos adesivos. Já animais idosos ou de porte pequeno podem riscar o tecido ao tentar subir, situação que pode ser mitigada com o uso de escadas apropriadas. No caso de filhotes ou cães com escapes urinários, coberturas impermeáveis são a opção mais indicada. Para aqueles que tendem a roer ou cavar o estofado, protetores de canto e braços são recomendados.

Mikhail Kravtsov, especialista em cuidados com animais de estimação, sugere a organização do espaço em etapas:

  • Higienização na entrada: Instalar uma estação de limpeza (tapetes, toalhas ou copos com cerdas de silicone) logo na porta para evitar que a sujeira da rua chegue aos móveis.
  • Zonamento: Delimitar a área do cão no sofá com mantas laváveis ou camas específicas, incentivando o animal a ocupar apenas aquele espaço.
  • Barreiras físicas: Utilizar protetores transparentes em quinas vulneráveis e degraus estáveis para facilitar a subida.
  • Manutenção: Manter o grooming em dia para reduzir a queda de pelos e usar limpadores enzimáticos para remover manchas rapidamente.

Algumas práticas comuns podem ser ineficazes ou arriscadas. O uso de produtos químicos agressivos para limpar o sofá pode danificar o tecido ou causar irritações na pele do cão. Da mesma forma, instalar protetores sem analisar por que o animal rói ou cava o móvel trata apenas o sintoma, não a causa. Outro ponto de atenção é a estabilidade de escadas e rampas; modelos inadequados ao porte do cão podem causar acidentes.

É fundamental diferenciar a manutenção doméstica de questões de saúde ou comportamento. A intervenção de um veterinário ou especialista é necessária se:

  • O cão parar de subir nos móveis subitamente ou demonstrar dificuldade no movimento (o que pode indicar problemas articulares ou na coluna).
  • Surgir um desejo compulsivo de roer ou cavar o estofado, comportamento que pode estar associado a estresse ou falta de estímulo mental.
  • Um animal adulto apresentar problemas de higiene urinária de forma repentina.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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