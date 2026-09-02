Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Por que gatos preferem lugares altos na casa?

Animais

Quando um gato escolhe o topo da geladeira ou a prateleira mais alta da estante para observar a casa, ele não está apenas procurando um lugar confortável. Esse comportamento reflete a natureza de um predador territorial que utiliza a verticalidade para monitorar o ambiente e garantir a própria segurança.

Сон кошки
Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Сон кошки

A relação entre humanos e felinos não foi fruto de uma domesticação forçada. Evidências arqueológicas no Chipre, Turquia e Armênia indicam que esses animais convivem com pessoas há cerca de 10 mil anos. Em territórios eslavos, a chegada dos gatos ocorreu gradualmente via rotas comerciais, surgindo primeiro em assentamentos portuários e depois em cidades como Pskov e Yaroslavl, com registros que remontam ao século III d.C.

Houve tempos em que ter um gato era um símbolo de status. No século XIV, conforme o código jurídico "Pravosudye Mitropolichye", a multa por danos a um gato equivalia a três grivnas (600 gramas de prata). Para efeito de comparação, esse valor era superior ao de cavalos (60 grivnas), vacas (40 grivnas) ou gansos (30 grivnas). Até o século XVIII, os gatos eram raros e restritos a classes abastadas, principalmente por sua função técnica de proteger estoques de alimentos contra roedores.

Para adaptar a rotina de um gato em um apartamento moderno, é preciso considerar a organização do espaço:

  • Zonas altas: Oferecer locais elevados para descanso permite que o animal controle o território, o que tende a reduzir a insegurança.
  • Marcação territorial: Instalar arranhadores em áreas de passagem e descanso permite que o gato marque o ambiente de forma natural.
  • Privacidade na higiene: A caixa de areia deve ficar em local reservado, longe de ruídos excessivos ou fluxo intenso de pessoas.

O acesso a esconderijos é fundamental para a estabilidade do animal. Ter um refúgio onde possa se isolar pode ajudar a diminuir o estresse durante mudanças na rotina da casa ou na chegada de visitas. Quanto à socialização, gatos possuem necessidades individuais; forçar a interação pode estar associado ao surgimento de problemas comportamentais.

O especialista em comportamento animal Pavel Smirnov indica que os instintos de caça permanecem ativos e podem ser canalizados por meio de brincadeiras e atividades controladas. Já a felinóloga Natalya Gavrilova observa que a convivência entre felinos pode ser influenciada pela disponibilidade de recursos no espaço, sendo que a alta densidade de animais em áreas pequenas pode provocar conflitos.

Do ponto de vista clínico, o médico veterinário Maxim Lazarev alerta que exames regulares são indispensáveis mesmo para gatos que não saem de casa, já que diversas patologias podem evoluir de forma silenciosa.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Efeito atlas: a alternativa ao gloss e ao matte para unhas em dias frios
Mulher
Efeito atlas: a alternativa ao gloss e ao matte para unhas em dias frios
Acessórios de cabeça para o outono de 2026 focam em contraste de texturas
Mulher
Acessórios de cabeça para o outono de 2026 focam em contraste de texturas
Código de Trabalho
Portugal
Código de Trabalho
Mais populares
A contaminação invisível da esponja de cozinha e como evitá-la

A estrutura porosa de certos utensílios de limpeza pode esconder riscos à saúde mesmo quando a aparência sugere que o item ainda está em boas condições.

A contaminação invisível da esponja de cozinha e como evitá-la
Cápsulas plásticas para armazenamento subterrâneo surgem como alternativa ao concreto
Cápsulas plásticas para armazenamento subterrâneo surgem como alternativa ao concreto
Por que o rímel borra mesmo sendo de marcas premium
Como amarrar cachecóis para mudar a percepção da silhueta
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Alternativas a crossovers com baixo custo de manutenção e quilometragem
Cores terrosas e denim: as tendências para a transição de estação
EVA, bambu ou microfibra: qual o tapete de banheiro mais higiênico?
EVA, bambu ou microfibra: qual o tapete de banheiro mais higiênico?
últimos materiais
Como diminuir o atrito entre as coxas com exercícios de tônus muscular
Como recuperar a transparência do vidro do forno sem química agressiva
Cereja e ultramar dominam as tendências de moda para o outono 2026
Por que gatos preferem lugares altos na casa?
O segredo do plantio de malvas no final do verão para evitar estufas
Calor extremo há 56 milhões de anos eliminou um terço das florestas da Terra
Peixe e legumes crocantes: o detalhe da massa que impede que a crosta escorregue
Transmissão automática: 6 sintomas que indicam a necessidade de reparo urgente
Como oito semanas de salsa influenciam o bem-estar de jovens com depressão
Treino de 7 minutos pode equivaler a 40 minutos de corrida
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.