Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Como o esquilo-terrestre da Califórnia afasta serpentes cascavéis

Animais

O esquilo-terrestre da Califórnia, um roedor de apenas 700 gramas, utiliza táticas de camuflagem química e engodo térmico para afastar serpentes cascavéis em seu habitat natural.

Агрессивный суслик
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Агрессивный суслик

Uma das defesas mais incomuns do animal é o uso de escamas descartadas por cobras. O esquilo mastiga a pele da serpente e aplica a mistura sobre a própria pelagem. Esse comportamento mascara o odor do roedor, fazendo com que o predador sinta o cheiro de outro réptil em vez de uma presa.

Além da camuflagem, o animal manipula a percepção térmica das serpentes, que utilizam fossetas loreais para detectar calor. Ao enfrentar o inimigo, o esquilo agita a cauda intensamente, elevando a temperatura da extremidade para 30 graus Celsius por meio do fluxo sanguíneo. Para a cobra, isso cria a ilusão de um adversário maior e mais agressivo, o que provoca a retirada do réptil na maioria dos casos.

No nível biológico, a espécie apresenta uma resistência elevada a venenos. Proteínas específicas no plasma sanguíneo neutralizam as hemotoxinas das cascavéis com uma eficácia cinco vezes maior do que a de roedores de regiões onde essas serpentes não estão presentes.

Fora dos confrontos, esses animais constroem sistemas complexos de tocas com entradas individuais, que acabam servindo de abrigo para mais de 150 outras espécies. Embora geralmente herbívoros, durante o verão e períodos de escassez, os esquilos podem caçar pequenos roedores, como camundongos, para suprir a necessidade de proteínas.

A interação com humanos é comum e eles podem aceitar comida, embora o contato não seja recomendado devido ao risco de transmissão de doenças e a mordidas dolorosas. Na natureza, indivíduos experientes podem viver até seis anos.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
O fim da era do oversize extremo no jeans para 2026/27
Mulher
O fim da era do oversize extremo no jeans para 2026/27
O marrom deixa de ser tedioso para virar a cor central de 2026
Mulher
O marrom deixa de ser tedioso para virar a cor central de 2026
Banho de limão recupera a maciez dos calcanhares em 15 minutos
Mulher
Banho de limão recupera a maciez dos calcanhares em 15 minutos
Mais populares
A contaminação invisível da esponja de cozinha e como evitá-la

A estrutura porosa de certos utensílios de limpeza pode esconder riscos à saúde mesmo quando a aparência sugere que o item ainda está em boas condições.

A contaminação invisível da esponja de cozinha e como evitá-la
Cápsulas plásticas para armazenamento subterrâneo surgem como alternativa ao concreto
Cápsulas plásticas para armazenamento subterrâneo surgem como alternativa ao concreto
Por que o rímel borra mesmo sendo de marcas premium
Alternativas a crossovers com baixo custo de manutenção e quilometragem
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Cores terrosas e denim: as tendências para a transição de estação
Como amarrar cachecóis para mudar a percepção da silhueta
EVA, bambu ou microfibra: qual o tapete de banheiro mais higiênico?
EVA, bambu ou microfibra: qual o tapete de banheiro mais higiênico?
últimos materiais
O momento do 'estalo': o que acontece no cérebro durante um insight
Doce de chocolate cremoso: por que a temperatura da gelatina é a chave
Desejo de comer gelo ou giz pode indicar deficiência grave de ferro
Como o esquilo-terrestre da Califórnia afasta serpentes cascavéis
Controle diário da postura e mobilidade evita sobrecarga na coluna
O erro comum que faz a tinta descascar de janelas de plástico
Guia prático para preparar hidratante labial caseiro com vaselina
Biohúmus recupera a fertilidade do solo após a colheita do alho
Supervulcão enterrado na Inglaterra teria potência de milhares de bombas H
Economistas propõem mudar cálculo da economia informal na Rússia
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.