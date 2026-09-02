Como o esquilo-terrestre da Califórnia afasta serpentes cascavéis

O esquilo-terrestre da Califórnia, um roedor de apenas 700 gramas, utiliza táticas de camuflagem química e engodo térmico para afastar serpentes cascavéis em seu habitat natural.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Агрессивный суслик

Uma das defesas mais incomuns do animal é o uso de escamas descartadas por cobras. O esquilo mastiga a pele da serpente e aplica a mistura sobre a própria pelagem. Esse comportamento mascara o odor do roedor, fazendo com que o predador sinta o cheiro de outro réptil em vez de uma presa.

Além da camuflagem, o animal manipula a percepção térmica das serpentes, que utilizam fossetas loreais para detectar calor. Ao enfrentar o inimigo, o esquilo agita a cauda intensamente, elevando a temperatura da extremidade para 30 graus Celsius por meio do fluxo sanguíneo. Para a cobra, isso cria a ilusão de um adversário maior e mais agressivo, o que provoca a retirada do réptil na maioria dos casos.

No nível biológico, a espécie apresenta uma resistência elevada a venenos. Proteínas específicas no plasma sanguíneo neutralizam as hemotoxinas das cascavéis com uma eficácia cinco vezes maior do que a de roedores de regiões onde essas serpentes não estão presentes.

Fora dos confrontos, esses animais constroem sistemas complexos de tocas com entradas individuais, que acabam servindo de abrigo para mais de 150 outras espécies. Embora geralmente herbívoros, durante o verão e períodos de escassez, os esquilos podem caçar pequenos roedores, como camundongos, para suprir a necessidade de proteínas.

A interação com humanos é comum e eles podem aceitar comida, embora o contato não seja recomendado devido ao risco de transmissão de doenças e a mordidas dolorosas. Na natureza, indivíduos experientes podem viver até seis anos.