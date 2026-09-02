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Como as preguiças sobrevivem consumindo apenas 110 calorias por dia

Animais

Bichos lentos, visão limitada e ausência total de velocidade: essas características não impediram os preguiças de sobreviverem por 37 milhões de anos. Enquanto predadores vorazes foram extintos, esses animais dominaram as copas das árvores transformando a economia extrema de energia em uma estratégia de defesa eficiente.

Ленивец на дереве
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ленивец на дереве

A biologia desses mamíferos atrai a atenção não apenas de naturalistas, mas também de médicos. Recentemente, descobriu-se que a pelagem dos preguiças funciona como um laboratório natural, abrigando substâncias capazes de combater superbactérias.

De gigantes a habitantes das copas

Os preguiças atuais são descendentes de antepassados massivos que habitaram a América do Sul no Eoceno. O megatério, por exemplo, chegava a pesar cinco toneladas e tinha o tamanho de uma casa de dois andares. Houve também espécies aquáticas, com ossos densos que serviam de lastro para buscar algas marinhas. Com as mudanças climáticas e a chegada de caçadores, os gigantes desapareceram, mas as espécies menores sobreviveram ao adotar a discrição.

Segundo o zoólogo Dmitry Melnikov, a evolução do grupo reflete a capacidade de adaptação a uma dieta pobre, onde o tamanho reduzido permitiu ocupar nichos inacessíveis a predadores terrestres.

Sobrevivendo com 110 calorias

A lentidão extrema é resultado do baixo aporte energético. Um preguiça de três dedos consome cerca de 110 kcal por dia — valor equivalente a uma única batata assada. A base da alimentação são folhas pobres em nutrientes e ricas em toxinas. Para processar esse material, o animal utiliza um estômago de quatro câmaras, onde bactérias simbióticas decompõem a celulose em um processo que pode durar até 50 dias.

O metabolismo desses animais opera a apenas 40% da média de mamíferos do mesmo porte. A temperatura corporal varia até 10 graus dependendo da exposição ao sol; se houver uma queda brusca, a microflora estomacal morre, levando o animal à inanição mesmo com o estômago cheio.

Camuflagem e a "garra travada"

A defesa do preguiça baseia-se na invisibilidade. Sua pelagem abriga algas que conferem um tom esverdeado, fundindo o animal à folhagem. Além disso, eles não exalam o odor típico de mamíferos, cheirando a musgo e casca de árvore, o que dificulta a detecção por jaguares e ocelotes.

O especialista em comportamento animal Pavel Smirnov explica que a baixa temperatura corporal torna o preguiça quase invisível para cobras que utilizam sensores térmicos, pois não há contraste de calor em relação à selva.

Caso a camuflagem falhe, o animal utiliza garras de até 10 centímetros. Apesar da baixa massa muscular, a força de preensão é alta. A estrutura dos tendões permite que eles fiquem pendurados por horas sem esforço, mantendo uma fixação estática superior à de outros felinos, que focam mais na subida do que na suspensão prolongada.

Antibióticos na pelagem

Apesar da alta umidade tropical, que geralmente favorece infecções, a pele dos preguiças é resiliente. Pesquisas de 2023 identificaram bactérias no pelo que produzem antibióticos capazes de inibir o *Staphylococcus aureus*, perigoso para humanos.

O médico veterinário Maxim Lazarev afirma que esses antissépticos naturais resultam de milhões de anos de coevolução com fungos e bactérias, criando um mecanismo de autolimpeza para ambientes extremamente úmidos.

Curiosidades e comportamentos

  • Sono nas alturas: Os tendões e garras são projetados para que a pata permaneça fechada em estado de relaxamento. É necessário esforço muscular para abrir a garra, razão pela qual alguns exemplares continuam pendurados mesmo após a morte.
  • Memória espacial: O cérebro reduzido é uma medida de economia energética, mas o animal possui memória espacial eficiente para navegar na selva e localizar árvores específicas no escuro.
  • Descida ao solo: Eles descem das árvores aproximadamente uma vez por semana para defecar. Esse hábito sustenta populações de mariposas que vivem no pelo e auxiliam no ciclo de crescimento das algas.
  • Ameaças humanas: Além do desmatamento, as linhas de transmissão elétrica são letais, pois os preguiças as confundem com cipós, tornando a tática de invisibilidade inútil contra riscos tecnológicos.

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Author`s name Petr Ermilin
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