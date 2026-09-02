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O pequeno carnívoro que não tem medo de ursos pardos

Animais

Com apenas 25 quilos, o glirídon (glutton ou wolverine) desafia a lógica da cadeia alimentar ao enfrentar predadores significativamente maiores. Enquanto a maioria dos animais evita o contato com ursos pardos, que podem chegar a 800 quilos, este pequeno carnívoro adota uma estratégia de confronto direto para afastar rivais e tomar presas.

Возвращение росомахи в южные леса Финляндии
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Возвращение росомахи в южные леса Финляндии

O animal demonstra a ausência de um instinto de preservação típico diante de adversários superiores. Em vez de recuar ao avistar ursos, o glirídon avança. Registros em recintos fechados mostram que o animal é capaz de atacar e sufocar ursos quando não há espaço para fuga. Segundo Pavel Smirnov, especialista em comportamento animal, o glirídon age com agressividade imediata para suprimir a vontade do oponente, ignorando a hierarquia de tamanho da floresta.

A morfologia do animal é adaptada para a sobrevivência em climas extremos. Seus dentes molares são rotacionados em 90 graus para dentro da boca, permitindo que ele triture ossos congelados que seriam impossíveis de quebrar para lobos. Além disso, as patas largas funcionam como raquetes de neve, distribuindo o peso de forma a evitar que o animal afunde. Isso permite que ele percorra até 50 quilômetros por dia sobre o gelo, mantendo a mobilidade enquanto predadores maiores ficam presos na neve profunda.

Na prática, o glirídon não tenta vencer o urso pela força bruta. Ele foca ataques em pontos vulneráveis, como olhos, nariz e região inguinal. A pele densa e grossa serve como uma camada de proteção contra as garras do urso.

  • Força da mordida (300 PSI): Capaz de quebrar ossos e causar lacerações profundas.
  • Patas largas: Vantagem tática de locomoção em neve profunda.
  • Comportamento: Agressividade extrema que intimida predadores maiores.
  • Pele resistente: Proteção contra golpes fatais de patas.

Para um urso, o custo de uma vitória contra um glirídon é alto. Qualquer ferimento grave no rosto ou nos olhos pode resultar em fome ou infecções, comprometendo a sobrevivência. Por isso, ursos do Alasca frequentemente abandonam a carcaça de uma presa ao notar a aproximação do pequeno carnívoro. Para o urso, é mais pragmático ceder a refeição do que arriscar a saúde contra um adversário imprevisível.

Embora raramente mate ursos na natureza, o glirídon consegue dominar a situação através da insistência e da violência do ataque. No inverno, sua dieta é sustentada pela carniça e ossos congelados, processados por sua mandíbula potente. Quanto à interação humana, o animal é esquivo, mas reage com a mesma agressividade se sentir que sua vida ou sua comida estão sob ameaça.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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