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Por que a beluga é capaz de girar a cabeça diferentemente de outros cetáceos?

Animais

A beluga do Ártico apresenta características anatômicas que frequentemente causam confusão visual, simulando formas humanas, como a presença de "joelhos" e expressões faciais dinâmicas. Essas particularidades são, na verdade, adaptações biológicas para a sobrevivência em águas geladas.

Белуха
Photo: flickr.com by Steve Snodgrass, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Белуха

Diferente de outros cetáceos, que possuem vértebras cervicais fundidas em um bloco rígido, a beluga mantém a mobilidade do pescoço. Essa flexibilidade permite que o animal balance e gire a cabeça, facilitando a navegação por labirintos de gelo estreitos. O custo dessa manobrabilidade é a perda de velocidade, com nadadores que raramente ultrapassam os 9 km/h.

Essa anatomia também serve como estratégia de defesa. Ao se deslocarem para áreas densamente cobertas por gelo, as belugas evitam predadores como as orcas, que evitam essas regiões para não danificar suas altas nadadeiras dorsais.

No topo da cabeça, a beluga possui o melon, uma almofada de gordura que funciona como um projetor acústico. O animal consegue alterar a forma dessa estrutura voluntariamente, o que simula "caretas" humanas. Na prática, trata-se de um ajuste no sonar: ao comprimir o melon, a beluga foca o feixe sonoro para localizar peixes enterrados no lodo; ao expandi-lo, cria um leque sonoro para encontrar aberturas no gelo para respirar.

A ilusão de "pernas humanas" que surge em alguns registros visuais é causada pela distribuição da gordura subcutânea, que chega a 15 centímetros de espessura. Na parte inferior do corpo, a gordura se acumula em dobras pesadas. Quando o animal assume uma posição vertical e dobra a cauda, essas camadas criam a aparência de patelas.

Outras adaptações físicas incluem:

  • Ausência de nadadeira dorsal: Permite que o animal quebre o gelo com as costas e evite a perda de calor.
  • Crista calosa: Uma estrutura rígida usada para romper camadas finas de gelo e criar orifícios de respiração.
  • Lábios móveis: Auxiliam na formação e direcionamento de sinais sonoros.

Conhecida como a "canário do mar", a beluga possui um repertório vocal vasto, que varia de ultrassons a rugidos graves. A comunicação é viabilizada por "lábios sonoros" na nasofaringe e um sistema de sacos aéreos ressonadores. Essa complexidade vocal permite a manutenção de vínculos sociais em grupos, que se dividem entre núcleos de fêmeas com filhotes e grupos de machos.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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