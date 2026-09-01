Brinquedos de puxar para cães: a importância da escolha do material certo

Aquele momento em que o cachorro agarra o brinquedo e recusa a soltar, puxando com toda a força, é comum em muitas casas. Embora pareça apenas uma diversão agitada, a dinâmica do cabo de guerra exige atenção à escolha dos materiais e à forma como o dono interage com o animal para evitar acidentes.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Собака с игрушкой

Para que a atividade seja segura, o brinquedo deve oferecer texturas variadas, permitindo que o cão alterne a forma de morder conforme a necessidade. Elementos de pelúcia facilitam a pegada, especialmente para cães com focinhos curtos. Já as cordas trançadas suportam a tensão da tração e podem auxiliar na limpeza mecânica dos dentes. A inclusão de nós ou bolas torna a movimentação mais dinâmica.

Um detalhe técnico relevante é a presença de uma alça ou pegada específica para o tutor. Segundo Mikhail Kravtsov, especialista em cuidados com animais, esse design mantém a mão do dono a uma distância segura dos dentes do cão, permitindo que o animal morda a parte principal do objeto sem risco de mordidas acidentais no humano.

Existem erros comuns que podem transformar a brincadeira em risco. O uso de cordas muito finas pode lesionar a gengiva ou ser engolido pelo animal. Da mesma forma, puxões bruscos e violentos tendem a causar traumas na coluna cervical ou nas articulações da mandíbula. Além disso, brinquedos desgastados, com fios soltos ou tecidos rasgados, devem ser descartados imediatamente para evitar a ingestão de fragmentos.

A interação deve ser interrompida se o comportamento do animal mudar. Sinais de alerta incluem quando o rosnado evolui para tentativas de morder a mão do tutor, presença de respiração excessivamente ofegante, superaquecimento ou qualquer indício de desconforto na mandíbula.

Casos em que o cão ignora comandos para soltar o objeto ou apresenta agressividade descontrolada indicam a necessidade de suporte de um adestrador. Já a avaliação da saúde bucal e a indicação da rigidez ideal dos brinquedos devem ser feitas por um veterinário.