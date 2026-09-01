Por que cães de porte gigante dormem tanto e onde devem descansar

Um cão de porte gigante, como o Dog Alemão, pode passar até 18 horas por dia dormindo. Esse hábito está ligado à anatomia e à origem da raça, mas a necessidade de um descanso de qualidade aumenta conforme o animal envelhece, tornando-o mais exigente quanto ao local onde repousa.
Para garantir que o sono seja reparador, a escolha da cama ou área de descanso deve seguir critérios específicos:
Segundo Mikhail Kravtsov, especialista em cuidados com animais de estimação, um ambiente de sono seguro e relaxante pode ajudar a reduzir a sensação de dor nas articulações de cães idosos, o que tende a refletir em maior disposição durante os períodos em que estão acordados.
Muitos tutores cometem erros comuns que prejudicam o bem-estar do animal, como utilizar camas pequenas demais — o que força o cão a dormir encolhido e gera tensão na coluna — ou usar forros finos sobre pisos rígidos, o que pode causar calos nos cotovelos e quadris de raças pesadas. Além disso, é comum ignorar o fato de que cães costumam alternar a posição do sono para buscar a temperatura ideal ou um melhor apoio para a cabeça.
Embora o sono seja um processo natural, mudanças bruscas no comportamento podem indicar problemas de saúde. É recomendável procurar um veterinário se observar:
Cuidados domésticos não substituem o diagnóstico veterinário. Em casos de dor, medo evidente, traumas ou sintomas anormais, a consulta com um especialista é indispensável.
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Manchas escuras sob os olhos nem sempre indicam baixa qualidade do produto, pois certos fatores de preparação da pele podem anular a fixação do pigmento.