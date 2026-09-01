Por que cães de porte gigante dormem tanto e onde devem descansar

Um cão de porte gigante, como o Dog Alemão, pode passar até 18 horas por dia dormindo. Esse hábito está ligado à anatomia e à origem da raça, mas a necessidade de um descanso de qualidade aumenta conforme o animal envelhece, tornando-o mais exigente quanto ao local onde repousa.

Photo: Pravda.Ru by Иван Ковалев is licensed under Все права защищены Портрет кане-корсо с мощной головой и спокойными глазами во дворе

Para garantir que o sono seja reparador, a escolha da cama ou área de descanso deve seguir critérios específicos:

Espaço: O cão precisa conseguir se esticar completamente sem que partes do corpo fiquem para fora da superfície.

O cão precisa conseguir se esticar completamente sem que partes do corpo fiquem para fora da superfície. Suporte articular: Colchões com propriedades ortopédicas são recomendados para distribuir o peso do corpo, especialmente em animais com sinais de artrite ou desgastes naturais da idade.

Colchões com propriedades ortopédicas são recomendados para distribuir o peso do corpo, especialmente em animais com sinais de artrite ou desgastes naturais da idade. Temperatura: O local deve ser livre de correntes de ar e evitar superfícies excessivamente quentes.

O local deve ser livre de correntes de ar e evitar superfícies excessivamente quentes. Segurança: A área deve estar limpa de quinas ou objetos que possam causar impactos enquanto o animal se acomoda.

Segundo Mikhail Kravtsov, especialista em cuidados com animais de estimação, um ambiente de sono seguro e relaxante pode ajudar a reduzir a sensação de dor nas articulações de cães idosos, o que tende a refletir em maior disposição durante os períodos em que estão acordados.

Muitos tutores cometem erros comuns que prejudicam o bem-estar do animal, como utilizar camas pequenas demais — o que força o cão a dormir encolhido e gera tensão na coluna — ou usar forros finos sobre pisos rígidos, o que pode causar calos nos cotovelos e quadris de raças pesadas. Além disso, é comum ignorar o fato de que cães costumam alternar a posição do sono para buscar a temperatura ideal ou um melhor apoio para a cabeça.

Embora o sono seja um processo natural, mudanças bruscas no comportamento podem indicar problemas de saúde. É recomendável procurar um veterinário se observar:

Aumento repentino do tempo de sono acompanhado de apatia.

Dificuldade para se levantar ou rigidez nos movimentos.

Sono agitado, com trocas constantes de posição e incapacidade de encontrar conforto.

Abandono do local habitual de descanso por superfícies incomuns.

Cuidados domésticos não substituem o diagnóstico veterinário. Em casos de dor, medo evidente, traumas ou sintomas anormais, a consulta com um especialista é indispensável.