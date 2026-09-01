Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Seu animal arranca penas ou destrói a casa? Pode ser estresse por solidão

Animais

Móveis roídos, latidos incessantes ou miados desesperados ao longo do dia. Para muitos tutores, essas reações são vistas apenas como "travessuras", mas podem indicar que o animal não está lidando bem com a solidão. Enquanto algumas espécies suportam longos períodos sozinhas, para outras a ausência de interação social funciona como um gatilho para o estresse e comportamentos autodestrutivos.

Кошка и собака
Photo: freepik.com is licensed under public domain
Кошка и собака

A capacidade de adaptação depende diretamente da biologia de cada espécie. Cães, por serem animais sociais, tendem a interpretar a saída do dono como uma ameaça à segurança do grupo. Sem estímulos, podem entrar em estado de apatia ou apresentar hiperatividade, esperando junto à porta por horas.

Gatos, apesar da fama de independentes, também podem sofrer. Dados de 2020 apontam que cerca de 10% dos felinos apresentam sinais de ansiedade de separação, que se manifestam através de vocalizações excessivas, destruição de móveis ou recusa em usar a caixa de areia. Nesses casos, o problema pode estar associado não apenas ao vínculo afetivo, mas a um ambiente pobre em estímulos, com pouca movimentação e falta de brinquedos.

O cenário é ainda mais crítico para papagaios. Por possuírem alta inteligência e hábito de viver em bandos, a falta de companhia em cativeiro pode levar à depressão e ao arrancamento das próprias penas. Estudos nos EUA e Reino Unido mostram que a videochamada pode ajudar a compensar esse déficit: as aves conseguem reconhecer parentes na tela e até imitar novos sons ou comportamentos.

De acordo com o biólogo ecólogo Arkadiy Kuznetsov, a solidão é um estado antinatural para espécies altamente inteligentes, como cães e grandes papagaios. A falta de contatos sociais específicos da espécie pode gerar estresse crônico, o que tende a comprometer o sistema imunológico do animal.

A tolerância varia drasticamente entre as espécies. Enquanto furões costumam dormir entre 18 e 20 horas por dia e lidam bem com a ausência do tutor, e ouriços domésticos são naturalmente solitários, cães exigem um processo de adaptação gradual para evitar a ansiedade e a destruição da casa.

Para mitigar esses problemas, o enriquecimento ambiental e a tecnologia podem ser aliados. Câmeras com áudio bidirecional permitem monitorar o pet e enviar comandos de voz para acalmá-lo. A zoopsicóloga Elena Vorobyova ressalta que gadgets funcionam melhor quando combinados com a introdução de brinquedos cognitivos (como quebra-cabeças com petiscos), que desviam a atenção do animal da solidão para a "caça" ao alimento. Vale notar que a voz vinda de um alto-falante pode acalmar alguns animais, mas instigar outros a procurar o dono desesperadamente, por isso a reação deve ser testada individualmente.

Uma alternativa tecnológica é o "dogphone", um brinquedo em formato de bola com acelerômetro que, ao ser ativado pelo animal, inicia uma chamada de vídeo no computador do tutor. Isso permite que o pet inicie o contato, reduzindo a incerteza da espera.

Para quem deseja acostumar um cão à solidão via vídeo, a sugestão é seguir etapas graduais: instalar a câmera na altura dos olhos do animal; oferecer um brinquedo com petisco e sair por 5 a 10 minutos observando pelo smartphone; caso haja sinais de agitação, emitir um comando de aprovação com voz calma, sem retornar imediatamente; e, por fim, aumentar os intervalos de ausência conforme o animal permaneça tranquilo.

O especialista em animais silvestres Konstantin Ershov alerta que a escolha do pet deve levar em conta a rotina do dono. Para quem passa muito tempo fora, primatas ou grandes papagaios são contraindicados. Nesses casos, répteis ou ouriços são opções mais adequadas, pois a falta de contato tátil constante não costuma representar um problema fisiológico para essas espécies.

Quanto a dúvidas comuns, a introdução de um segundo gato pode reduzir o estresse, mas exige um processo de apresentação correto e a oferta de recursos individuais (como potes de comida e caixas de areia) para evitar conflitos. Já o uso de lasers automáticos deve ser evitado sem a possibilidade de o animal "capturar" a presa, pois isso pode aumentar a frustração. O ideal é optar por comedouros automáticos do tipo quebra-cabeça, que entregam alimento real.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Especialistas analisam como a decoração e a organização influenciam o ambiente
Casa, Reforma e Imóveis
Especialistas analisam como a decoração e a organização influenciam o ambiente
Fim das calças justas: as novas silhuetas para o outono de 2026
Mulher
Fim das calças justas: as novas silhuetas para o outono de 2026
O fim do preto como base para casacos no outono 2026
Mulher
O fim do preto como base para casacos no outono 2026
Mais populares
O fim da era do oversize extremo no jeans para 2026/27

A moda para a temporada 2026/27 propõe mudanças nas proporções do denim, afastando-se de volumes exagerados em favor de cortes mais precisos.

O fim da era do oversize extremo no jeans para 2026/27
Como usar balaclavas e ushankas volumosas sem perder a elegância
Como usar balaclavas e ushankas volumosas sem perder a elegância
Por que o rímel borra mesmo sendo de marcas premium
Assistentes intrusivos e direção lenta: os pontos fracos do Chery Tiggo 4
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
VW Tukan: a nova picape compacta que chega para substituir a Saveiro no Brasil
Manteiga no ganache: a técnica simples para conquistar o efeito espelhado
Cores terrosas e denim: as tendências para a transição de estação
Cores terrosas e denim: as tendências para a transição de estação
últimos materiais
Seu animal arranca penas ou destrói a casa? Pode ser estresse por solidão
Caldo de galinha aguado? O detalhe que deixa a base mais encorpada
Sua planta 'felicidade feminina' não dá flores? O segredo pode estar na rega
Respiração diafragmática: o segredo para aliviar a tensão na região da barriga
O segredo dos planetas superaquecidos que não perdem seus gases para o espaço
O fim da era escolar: a nova forma de usar a saia xadrez no outono
Por que correr ao ver cães soltos pode ser um erro perigoso
Maçãs ácidas: a técnica para transformá-las em uma sobremesa aerada
Logística do carvão: projeto de nova via para a China visa cortar custos de transporte
Verbascum: a planta resistente que mantém o jardim verde mesmo no inverno
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.