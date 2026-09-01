Seu animal arranca penas ou destrói a casa? Pode ser estresse por solidão

Móveis roídos, latidos incessantes ou miados desesperados ao longo do dia. Para muitos tutores, essas reações são vistas apenas como "travessuras", mas podem indicar que o animal não está lidando bem com a solidão. Enquanto algumas espécies suportam longos períodos sozinhas, para outras a ausência de interação social funciona como um gatilho para o estresse e comportamentos autodestrutivos.

Photo: freepik.com is licensed under public domain Кошка и собака

A capacidade de adaptação depende diretamente da biologia de cada espécie. Cães, por serem animais sociais, tendem a interpretar a saída do dono como uma ameaça à segurança do grupo. Sem estímulos, podem entrar em estado de apatia ou apresentar hiperatividade, esperando junto à porta por horas.

Gatos, apesar da fama de independentes, também podem sofrer. Dados de 2020 apontam que cerca de 10% dos felinos apresentam sinais de ansiedade de separação, que se manifestam através de vocalizações excessivas, destruição de móveis ou recusa em usar a caixa de areia. Nesses casos, o problema pode estar associado não apenas ao vínculo afetivo, mas a um ambiente pobre em estímulos, com pouca movimentação e falta de brinquedos.

O cenário é ainda mais crítico para papagaios. Por possuírem alta inteligência e hábito de viver em bandos, a falta de companhia em cativeiro pode levar à depressão e ao arrancamento das próprias penas. Estudos nos EUA e Reino Unido mostram que a videochamada pode ajudar a compensar esse déficit: as aves conseguem reconhecer parentes na tela e até imitar novos sons ou comportamentos.

De acordo com o biólogo ecólogo Arkadiy Kuznetsov, a solidão é um estado antinatural para espécies altamente inteligentes, como cães e grandes papagaios. A falta de contatos sociais específicos da espécie pode gerar estresse crônico, o que tende a comprometer o sistema imunológico do animal.

A tolerância varia drasticamente entre as espécies. Enquanto furões costumam dormir entre 18 e 20 horas por dia e lidam bem com a ausência do tutor, e ouriços domésticos são naturalmente solitários, cães exigem um processo de adaptação gradual para evitar a ansiedade e a destruição da casa.

Para mitigar esses problemas, o enriquecimento ambiental e a tecnologia podem ser aliados. Câmeras com áudio bidirecional permitem monitorar o pet e enviar comandos de voz para acalmá-lo. A zoopsicóloga Elena Vorobyova ressalta que gadgets funcionam melhor quando combinados com a introdução de brinquedos cognitivos (como quebra-cabeças com petiscos), que desviam a atenção do animal da solidão para a "caça" ao alimento. Vale notar que a voz vinda de um alto-falante pode acalmar alguns animais, mas instigar outros a procurar o dono desesperadamente, por isso a reação deve ser testada individualmente.

Uma alternativa tecnológica é o "dogphone", um brinquedo em formato de bola com acelerômetro que, ao ser ativado pelo animal, inicia uma chamada de vídeo no computador do tutor. Isso permite que o pet inicie o contato, reduzindo a incerteza da espera.

Para quem deseja acostumar um cão à solidão via vídeo, a sugestão é seguir etapas graduais: instalar a câmera na altura dos olhos do animal; oferecer um brinquedo com petisco e sair por 5 a 10 minutos observando pelo smartphone; caso haja sinais de agitação, emitir um comando de aprovação com voz calma, sem retornar imediatamente; e, por fim, aumentar os intervalos de ausência conforme o animal permaneça tranquilo.

O especialista em animais silvestres Konstantin Ershov alerta que a escolha do pet deve levar em conta a rotina do dono. Para quem passa muito tempo fora, primatas ou grandes papagaios são contraindicados. Nesses casos, répteis ou ouriços são opções mais adequadas, pois a falta de contato tátil constante não costuma representar um problema fisiológico para essas espécies.

Quanto a dúvidas comuns, a introdução de um segundo gato pode reduzir o estresse, mas exige um processo de apresentação correto e a oferta de recursos individuais (como potes de comida e caixas de areia) para evitar conflitos. Já o uso de lasers automáticos deve ser evitado sem a possibilidade de o animal "capturar" a presa, pois isso pode aumentar a frustração. O ideal é optar por comedouros automáticos do tipo quebra-cabeça, que entregam alimento real.