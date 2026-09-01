Por que correr ao ver cães soltos pode ser um erro perigoso

Tentar fugir ao avistar um grupo de cães soltos é um erro comum que pode transformar um pedestre em um alvo. Diferente de um animal isolado, a matilha tende a agir de forma coordenada, e qualquer movimento brusco pode disparar o instinto de perseguição coletiva.

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O principal risco ao correr é a ativação de um mecanismo ancestral de caça: para o cão, um objeto que se afasta rapidamente pode ser identificado como presa. Como o ser humano não possui velocidade para superar o animal e, ao virar as costas, expõe áreas vulneráveis, a fuga torna-se perigosa.</n

Segundo Pavel Smirnov, especialista em comportamento animal, existe um efeito de imitação social no grupo. Se um animal inicia a perseguição, os outros podem se juntar rapidamente, mesmo que não demonstrassem agressividade inicial.

Quando os cães estão à distância e apenas observam, a melhor estratégia é manter o caminho sem gritar ou agitar os braços. É recomendável observar os animais lateralmente, evitando o contato visual direto, que pode ser interpretado como um desafio. O ideal é identificar previamente "pontos de segurança", como lojas, prédios ou veículos estacionados.

Caso os animais comecem a se aproximar, interromper a caminhada pode quebrar a dinâmica da caça. Nesse momento, posicionar o corpo de lado é preferível, pois é uma postura menos ameaçadora. Comandos firmes e em tom baixo, como "Não" ou "Volta", podem ser usados; gritos agudos devem ser evitados, pois podem ser associados ao som de uma presa ferida.

A zoopsicóloga Elena Vorobieva explica que a interrupção do movimento permite avaliar a situação e monitorar os líderes do grupo. Muitas vezes, o comportamento dos cães está associado ao instinto territorial, e a redução da atividade humana pode diminuir a tensão.

Se a situação evoluir para um cerco, a prioridade é encostar as costas em uma parede, muro ou árvore para evitar ataques por trás. Objetos como mochilas, guarda-chuvas ou casacos devem ser utilizados como barreiras físicas entre a pessoa e os animais, servindo como escudo e não para desferir golpes.

Em caso de ataque, é fundamental proteger o rosto e o pescoço. Se houver queda, a recomendação é agrupar-se, trazendo os joelhos contra o abdômen e cobrindo a cabeça com as mãos. Após qualquer incidente com mordeduras ou contato, a visita ao médico é indispensável para descartar riscos de raiva.

O cinólogo Oleg Martynov alerta que tentar agarrar o cão pelo pescoço ou pelas patas durante um ataque pode agravar as lesões nas mãos. O uso de objetos como escudo é a forma mais segura de minimizar o contato direto com os dentes.

Sobre o uso de repelentes ultrassônicos, eles podem ser úteis se aplicados preventivamente, antes que o cerco seja fechado. Quando os animais já estão muito próximos, o dispositivo pode gerar reações imprevisíveis em diferentes indivíduos do grupo.

Tentar oferecer comida para "acalmar" a matilha é contraindicado, pois a disputa pelo alimento pode gerar brigas entre os cães e aumentar a agressividade geral, além de incentivar que os animais sigam a pessoa.

Já o latido distante, sem aproximação, geralmente indica apenas a marcação de território. Nestes casos, afastar-se lentamente, sem movimentos bruscos, costuma ser suficiente para que a interação termine assim que os limites da área forem ultrapassados.

Quanto ao gesto de simular a coleta de uma pedra no chão, embora possa funcionar com cães solitários que já tiveram experiências negativas com humanos, em matilhas confiantes esse comportamento pode ser interpretado como um sinal para iniciar o ataque.