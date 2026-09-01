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Aves que engolem presas inteiras: como elas conseguem?

Animais

Algumas aves desenvolveram a capacidade de engolir presas inteiras, ignorando a necessidade de rasgar ou mastigar o alimento. Pelicanos, cormorões e garças utilizam esôfagos elásticos e bicos especializados para ingerir peixes e roedores que podem chegar a medir metade do tamanho do próprio corpo da ave.

Розовый пеликан
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Розовый пеликан

Pelicano: a técnica da rede

O pelicano utiliza o bico como um saco de pesca. A bolsa gular elástica armazena litros de água, permitindo que a ave filtre o conteúdo e capture o peixe. Registros de ornitologistas mostram exemplares engolindo peixes com mais de 40 centímetros. Para isso, a ave lança a presa ao ar e a posiciona de cabeça para baixo antes de deslizá-la pelo esôfago.

O médico veterinário Maxim Lazarev alerta que a fisiologia dessas aves difere drasticamente da de animais domésticos. Alimentar aves selvagens com pão ou carnes inadequadas pode ser fatal para filhotes, cujo sistema digestivo é adaptado a presas específicas.

Cormorão: a caça submarina

Diferente dos pelicanos, o cormorão persegue a presa em profundidades de várias dezenas de metros. Suas penas absorvem parte da água, reduzindo a flutuabilidade para facilitar o mergulho. Após a captura, a ave gasta alguns minutos orientando o peixe no bico; esse ajuste evita que escamas e nadadeiras lesionem a garganta durante a ingestão. Em um único dia, o cormorão pode consumir uma quantidade de alimento próxima ao seu próprio peso corporal.

Garça: a estratégia da emboscada

A garça opera através da imobilidade. Ela aguarda o momento exato para disparar o pescoço, que funciona como uma mola. Além de peixes, a dieta inclui cobras, sapos, roedores e pequenos coelhos. Devido à elasticidade do esôfago, o contorno de presas maiores permanece visível sob a pele do pescoço por algum tempo após a refeição.

O zoólogo Dmitry Melnikov observa que aves de caça e espécies semiaquáticas apresentam capacidades cognitivas elevadas. A análise do comportamento da presa permite que escolham os alvos mais vulneráveis.

Gaivota: a versatilidade urbana

As gaivotas adaptam-se a diversos ambientes, transitando entre oceanos e cidades. Essas aves são capazes de engolir inteiros peixes grandes e até pombos. Essa flexibilidade alimentar permite que sobrevivam em locais onde outras espécies falham.

Segundo o especialista em comportamento animal Pavel Smirnov, a alta elasticidade do aparelho mandibular das gaivotas é uma vantagem competitiva. Em cenários de escassez de peixes, elas migram facilmente para o consumo de roedores ou resíduos orgânicos.

Mecanismos de ingestão e riscos

Para evitar que escamas e espinhos atuem como travas no esôfago, as aves costumam lançar o peixe ao ar para garantir que ele seja engolido a partir da cabeça.

Embora possuam instintos de medição, engasgamentos ocorrem, especialmente com aves jovens. Presas com espinhos agudos ou diâmetro excessivo podem obstruir o esôfago, levando ao óbito do animal.

No caso dos pelicanos, a resistência da bolsa gular e a capacidade dos ossos da mandíbula de se expandirem lateralmente permitem o transporte de volumes consideráveis de água e alimento sem que a pele se rompa.

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Author`s name Petr Ermilin
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