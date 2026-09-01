Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Cães e gatos são realmente inimigos? A verdade sobre a convivência

Animais

Um gato que se esconde sob o sofá ou um cachorro que late incessantemente para o novo companheiro felino são cenas comuns em muitas casas. No entanto, a ideia de que cães e gatos são inimigos naturais não condiz com a realidade de muitos lares. A convivência pacífica entre as duas espécies costuma depender mais do temperamento individual e da organização do ambiente do que de uma rivalidade instintiva.

Собака и кошка
Photo: Pravda.Ru by Максим Лазарев is licensed under publiс domain
Собака и кошка

Algumas raças de gatos tendem a apresentar comportamentos que facilitam a adaptação com cães. O gato Birmanês, por exemplo, costuma ter um perfil equilibrado e pode encarar a presença de um cachorro como algo natural, muitas vezes iniciando o contato por curiosidade própria. Segundo Mikhail Kravtsov, a ausência de agressividade territorial típica dessa raça a torna uma opção viável para casas que já possuem cães.

Já os Abissínios, conhecidos pela alta energia e inteligência, tendem a ver o cachorro como um parceiro de brincadeiras. A coragem desses gatos pode evitar que eles se retraiam diante de um filhote, transformando o encontro em sessões de perseguição mútua. No caso do gato Bombaim, a tendência é a busca por atenção, com hábitos que lembram a dinâmica canina, o que pode reduzir o estresse durante a fase de adaptação.

O American Shorthair, com seu histórico de gato de trabalho, costuma ter um sistema nervoso estável e independência, embora mantenha a cordialidade. Essa raça tende a delimitar seus espaços de forma suave, convivendo bem com cães mais calmos. Pavel Smirnov ressalta que, independentemente da raça, a criação de zonas verticais — como prateleiras e nichos — é fundamental para que o gato se sinta seguro, permitindo que ele observe o cão de cima sem se sentir acuado.

Para quem busca animais de maior porte, o Maine Coon (Norueguês da Floresta) costuma ser paciente. Alguns indivíduos da raça não demonstram medo da água, o que pode facilitar a interação com raças de cães que também apreciam atividades aquáticas.

A introdução dos animais deve ser feita com cautela. O uso de trocas de odores (como panos com o cheiro de cada animal) antes do contato visual ajuda a reduzir a tensão inicial. Quando o cachorro é excessivamente ativo, a prioridade deve ser a instalação de refúgios altos para o gato. Se houver disputa pela atenção do dono, recompensar comportamentos calmos com petiscos pode ajudar a estabilizar a relação.

É fundamental observar que mudanças bruscas de comportamento ou sons anormais emitidos pelos pets podem não ser apenas reflexo de conflitos territoriais. Sergey Ryabinin alerta que sinais estranhos podem indicar problemas de saúde ocultos, e não apenas a falta de afinidade entre os animais.

Para que a adaptação seja bem-sucedida, especialmente com gatos adultos recebendo filhotes de cachorro, o felino deve ter acesso a áreas exclusivas onde o cão não possa entrar. Durante as primeiras semanas, a separação física nos momentos em que os donos estão ausentes é recomendada para evitar acidentes. Sinais de que a convivência se estabilizou incluem o hábito de dormir próximos e a ausência de reações defensivas durante a alimentação.

Caso a agressividade persista, a solução passa por ampliar o espaço disponível, adicionar mais níveis de altura ao ambiente e revisar a rotina de cuidados para diminuir o nível de estresse do gato.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
O predador dos rios que caça usando vácuo e eletricidade
Animais
O predador dos rios que caça usando vácuo e eletricidade
Especialistas analisam como a decoração e a organização influenciam o ambiente
Casa, Reforma e Imóveis
Especialistas analisam como a decoração e a organização influenciam o ambiente
Especialistas explicam técnica para recuperar fibras amassadas em tapetes e carpetes
Casa, Reforma e Imóveis
Especialistas explicam técnica para recuperar fibras amassadas em tapetes e carpetes
Mais populares
O fim da era do oversize extremo no jeans para 2026/27

A moda para a temporada 2026/27 propõe mudanças nas proporções do denim, afastando-se de volumes exagerados em favor de cortes mais precisos.

O fim da era do oversize extremo no jeans para 2026/27
Como usar balaclavas e ushankas volumosas sem perder a elegância
Como usar balaclavas e ushankas volumosas sem perder a elegância
Por que o rímel borra mesmo sendo de marcas premium
Assistentes intrusivos e direção lenta: os pontos fracos do Chery Tiggo 4
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
VW Tukan: a nova picape compacta que chega para substituir a Saveiro no Brasil
Manteiga no ganache: a técnica simples para conquistar o efeito espelhado
Banheiro elegante: detalhes simples que mudam a percepção do ambiente
Banheiro elegante: detalhes simples que mudam a percepção do ambiente
últimos materiais
Rússia e China planejam desenvolvimento conjunto da Ilha Bolshoy Ussuriysky
Cães e gatos são realmente inimigos? A verdade sobre a convivência
Carne de porco resseca no forno? O segredo para manter a suculência
O segredo do TK-102: a tecnologia soviética que desafiou o calor nos anos 60
Alunos na Rússia agora podem escolher a própria comida no almoço escolar
Gerânio com folhas lindas mas sem flores? O alho pode ajudar
Halteres ou faixas elásticas? Saiba qual a melhor escolha para treinar em casa
Bebidas quentes em copos de papel: a surpresa sobre a liberação de partículas plásticas
Gray blending substitui a camuflagem total de fios brancos por estética consciente
Cães que sentem a tristeza do dono: quais raças são as mais sensíveis?
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.