Aves de rapina que caçam presas maiores que o próprio corpo

Algumas aves de rapina alcançam envergaduras superiores a três metros e possuem garras capazes de abater presas com peso significativamente maior que o próprio corpo.

Photo: commons.wikimedia.org by Жиль Лоран, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Беркут

O condor andino voa sobre a Cordilheira dos Andes utilizando o planeio dinâmico, o que permite percorrer longas distâncias quase sem bater as asas. Com envergadura de até 3,3 metros e peso próximo a 15 kg, a ave se alimenta de carcaças, atuando na limpeza biológica do ambiente montanhoso. Segundo Pavel Smirnov, especialista em comportamento animal, os condores podem ultrapassar os 70 anos de vida e localizam alimento em altitudes elevadas não apenas pela visão, mas ao observar o comportamento de outras aves no céu.

Na Eurásia e Ásia Central, os grifos preto e do Tibet desempenham papel similar. O grifo do Tibet habita altitudes acima de 5.000 metros, onde o ar é rarefeito e as temperaturas são baixas. Essas aves avaliam a segurança do pouso em terrenos complexos antes de descer.

Nas florestas tropicais, a harpia sudamericana utiliza manobras rápidas entre a vegetação densa. Suas garras, que superam as do urso pardo em comprimento, são usadas para capturar preguiças e macacos. A zoopsicóloga Elena Vorobyova explica que a harpia ataca de forma silenciosa e veloz, utilizando a folhagem como cobertura.

O águia-real atinge velocidades de 320 km/h em mergulhos, atacando inclusive ungulados jovens. Já a águia-careca concentra sua caça em zonas costeiras, focando em peixes.

Na África, a águia-marcial possui força de compressão nas patas suficiente para abater presas de até 35 kg. Na Austrália, a águia-de-cauda-cunha destaca-se pela construção de ninhos volumosos e pela manutenção de parceiros únicos durante toda a vida. Oleg Martynov aponta que a águia-marcial regula a população de pequenos animais na savana, embora isso gere conflitos com agricultores locais.

Sobre a interação com humanos e animais domésticos, as aves de rapina geralmente evitam contato direto, exceto para proteger ninhos. Embora espécies como a harpia ou a águia-real tenham força para levantar cargas consideráveis, ataques a animais domésticos acompanhados por pessoas são raros. No caso dos condores, a dieta baseada exclusivamente em carcaças ocorre porque possuem bicos adaptados para romper peles resistentes, mas garras menos eficientes para a captura de presas vivas.