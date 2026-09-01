Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Aves de rapina que caçam presas maiores que o próprio corpo

Animais

Algumas aves de rapina alcançam envergaduras superiores a três metros e possuem garras capazes de abater presas com peso significativamente maior que o próprio corpo.

Беркут
Photo: commons.wikimedia.org by Жиль Лоран, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Беркут

O condor andino voa sobre a Cordilheira dos Andes utilizando o planeio dinâmico, o que permite percorrer longas distâncias quase sem bater as asas. Com envergadura de até 3,3 metros e peso próximo a 15 kg, a ave se alimenta de carcaças, atuando na limpeza biológica do ambiente montanhoso. Segundo Pavel Smirnov, especialista em comportamento animal, os condores podem ultrapassar os 70 anos de vida e localizam alimento em altitudes elevadas não apenas pela visão, mas ao observar o comportamento de outras aves no céu.

Na Eurásia e Ásia Central, os grifos preto e do Tibet desempenham papel similar. O grifo do Tibet habita altitudes acima de 5.000 metros, onde o ar é rarefeito e as temperaturas são baixas. Essas aves avaliam a segurança do pouso em terrenos complexos antes de descer.

Nas florestas tropicais, a harpia sudamericana utiliza manobras rápidas entre a vegetação densa. Suas garras, que superam as do urso pardo em comprimento, são usadas para capturar preguiças e macacos. A zoopsicóloga Elena Vorobyova explica que a harpia ataca de forma silenciosa e veloz, utilizando a folhagem como cobertura.

O águia-real atinge velocidades de 320 km/h em mergulhos, atacando inclusive ungulados jovens. Já a águia-careca concentra sua caça em zonas costeiras, focando em peixes.

Na África, a águia-marcial possui força de compressão nas patas suficiente para abater presas de até 35 kg. Na Austrália, a águia-de-cauda-cunha destaca-se pela construção de ninhos volumosos e pela manutenção de parceiros únicos durante toda a vida. Oleg Martynov aponta que a águia-marcial regula a população de pequenos animais na savana, embora isso gere conflitos com agricultores locais.

Sobre a interação com humanos e animais domésticos, as aves de rapina geralmente evitam contato direto, exceto para proteger ninhos. Embora espécies como a harpia ou a águia-real tenham força para levantar cargas consideráveis, ataques a animais domésticos acompanhados por pessoas são raros. No caso dos condores, a dieta baseada exclusivamente em carcaças ocorre porque possuem bicos adaptados para romper peles resistentes, mas garras menos eficientes para a captura de presas vivas.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Pedicure de outono: 6 opções de cores para combinar com tons sóbrios
Mulher
Pedicure de outono: 6 opções de cores para combinar com tons sóbrios
Efeito atlas: a alternativa ao gloss e ao matte para unhas em dias frios
Mulher
Efeito atlas: a alternativa ao gloss e ao matte para unhas em dias frios
Meias e calçados abertos: a aposta para enfrentar a meia estação
Mulher
Meias e calçados abertos: a aposta para enfrentar a meia estação
Mais populares
O fim da era do oversize extremo no jeans para 2026/27

A moda para a temporada 2026/27 propõe mudanças nas proporções do denim, afastando-se de volumes exagerados em favor de cortes mais precisos.

O fim da era do oversize extremo no jeans para 2026/27
Como usar balaclavas e ushankas volumosas sem perder a elegância
Como usar balaclavas e ushankas volumosas sem perder a elegância
Assistentes intrusivos e direção lenta: os pontos fracos do Chery Tiggo 4
Por que o rímel borra mesmo sendo de marcas premium
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
VW Tukan: a nova picape compacta que chega para substituir a Saveiro no Brasil
Manteiga no ganache: a técnica simples para conquistar o efeito espelhado
Banheiro elegante: detalhes simples que mudam a percepção do ambiente
Banheiro elegante: detalhes simples que mudam a percepção do ambiente
últimos materiais
Aves de rapina que caçam presas maiores que o próprio corpo
Geleia de framboesa com chocolate: o segredo para um sabor sofisticado
Bactérias ancestrais do permafrost podem despertar resistência a antibióticos
Como funciona o conserto de amassados sem pintura e quando ele é inviável
Fadiga constante e desânimo: quando a dieta restritiva pode ser a causa
Dálias globulares: o detalhe geométrico que transforma o visual do jardim
Cores terrosas e denim: as tendências para a transição de estação
Dor nos joelhos ao caminhar? Veja por que trocar a rua pela piscina
Por que o golfinho-do-amazonas fica rosa?
Linguiça de frango caseira: o truque para a textura densa sem usar tripas
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.