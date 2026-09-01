Por que o golfinho-do-amazonas fica rosa?

O golfinho-do-amazonas, conhecido como boto ou inia, é frequentemente associado a lendas locais, mas a realidade biológica do animal revela um predador adaptado a condições extremas. Longe do romantismo dos mitos, a aparência e o comportamento desta espécie são reflexos de uma vida de sobrevivência em águas turvas.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Амазонский розовый дельфин

A anatomia do boto difere significativamente de seus parentes oceânicos. O corpo robusto e a ausência de uma nadadeira dorsal pontiaguda facilitam a movimentação em florestas inundadas. O diferencial crucial reside no pescoço: ao contrário dos golfinhos marinhos, cujas vértebras cervicais são fundidas, a inia possui um pescoço flexível que permite girar a cabeça em ângulos retos.

Segundo Mikhail Kravtsov, especialista em cuidados animais, essa flexibilidade, somada às nadadeiras largas, permite que o animal manobre entre raízes de mangues e obstáculos onde outras espécies ficariam presas.

Devido à baixa visibilidade dos rios amazônicos, o boto depende da ecolocalização. Seu sonar opera em frequências que permitem distinguir objetos próximos, como pedras e troncos, com maior precisão. O cardápio é variado, englobando mais de 50 espécies, incluindo bagres couraçados. Para caçar, o animal utiliza estratégias oportunistas: acompanha barcos para capturar peixes espantados pelo ruído dos motores ou forma alianças temporárias com ariranhas para cercar cardumes.

A característica mais marcante, a cor rosada da pele, não é pigmentação nata. Os filhotes nascem cinzentos. A tonalidade rosa surge com a idade, especialmente nos machos, como resultado de constantes confrontos físicos. Cada briga gera cicatrizes claras; com o tempo, a densidade desses tecidos cicatriciais, somada ao fluxo sanguíneo durante atividades físicas, confere ao animal a cor característica.

Pavel Smirnov, especialista em comportamento animal, explica que, para os machos, essas marcas funcionam como indicadores de status. Quanto mais rosado é o indivíduo, mais experiente ele é visto pelos pares, fator determinante durante a temporada de reprodução, que inclui a oferta de "presentes", como galhos e feixes de grama.

Fora do período reprodutivo, a dinâmica social muda. Enquanto as fêmeas buscam a segurança das florestas inundadas para criar os filhotes, os machos permanecem no canal principal do rio e demonstram maior sociabilidade com humanos. A comunicação entre eles ocorre por meio de sinais químicos específicos, transmitidos através de fluidos biológicos.

A zoopsicóloga Elena Vorobeva afirma que o uso de excreções para a troca de informações é uma forma de saudação e reconhecimento entre membros do grupo, sendo essencial para a manutenção da estrutura social da espécie.