Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Por que o gato morde subitamente durante o carinho?

Animais

Um gato que rosna, tenta escapar de um abraço ou morde subitamente durante um carinho costuma ser visto por muitos tutores como "excêntrico" ou apenas "brincalhão". No entanto, essa percepção pode ser um equívoco perigoso. Uma pesquisa da Universidade de Adelaide revelou que, em 93% dos casos analisados em vídeos virais, as pessoas interpretam sinais de estresse agudo como comportamentos fofos, ignorando a tentativa do animal de interromper o contato.

Сердитая кошка
Photo: freepik.com is licensed under public domain
Сердитая кошка

Muitas vezes, a agressividade surge quando o tutor ignora a linguagem corporal do felino. O que parece ser uma brincadeira pode, na verdade, ser a reação de um animal que se sente encurralado e já emitiu diversos alertas antes de partir para a autodefesa, conforme aponta Pavel Smirnov.

Um erro comum é acreditar que, se o gato estivesse realmente incomodado, ele simplesmente se soltaria. Essa ideia leva o dono a manter a contenção do animal, esperando que a "brincadeira" passe. O problema é que o gato nem sempre consegue ou se sente seguro para encerrar a interação rapidamente se for segurado com firmeza. Elena Vorobyova explica que ignorar os primeiros sinais de desconforto força o animal a escalar o conflito para conseguir o espaço pessoal de que precisa no momento.

Antes de morder ou arranhar, o gato envia avisos sutis. Fique atento a:

  • Movimentos bruscos ou batidas com a cauda;
  • Orelhas baixas ou voltadas para trás;
  • Pupilas dilatadas;
  • Tensão muscular repentina.

Ao notar esses sinais, a recomendação é cessar o contato imediatamente e permitir que o animal se afaste. Se houver rosnados ou chiados, o ideal é deixar o gato totalmente em paz.

O especialista Oleg Martynov alerta que a tendência de redes sociais, onde a agressividade felina é editada como entretenimento, desorienta os tutores e pode prejudicar a confiança entre o humano e o pet.

Dúvidas comuns sobre o comportamento:

É possível punir o gato por morder? Não. A punição tende a aumentar o estresse e o medo, o que pode intensificar comportamentos agressivos no futuro.

Como diferenciar a brincadeira da irritação? A agressividade lúdica costuma envolver saltos curtos e a postura agachada, mas sem a presença de orelhas coladas à cabeça ou chiados.

Por que ele morde durante o carinho? Isso pode ocorrer devido à superestimulação. Muitos gatos possuem um limite de tolerância ao toque; após esse ponto, o carinho passa a gerar desconforto físico.

O que fazer se o gato cravar os dentes na mão? Evite puxar o braço bruscamente, pois isso pode estimular o animal a apertar mais a mordida. O ideal é ficar imóvel para reduzir o estímulo e aguardar que o gato solte por conta própria.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Meias e calçados abertos: a aposta para enfrentar a meia estação
Mulher
Meias e calçados abertos: a aposta para enfrentar a meia estação
Dicas de materiais e formas para escolher calçados de outono atuais
Mulher
Dicas de materiais e formas para escolher calçados de outono atuais
Especialistas analisam como a decoração e a organização influenciam o ambiente
Casa, Reforma e Imóveis
Especialistas analisam como a decoração e a organização influenciam o ambiente
Mais populares
O fim da era do oversize extremo no jeans para 2026/27

A moda para a temporada 2026/27 propõe mudanças nas proporções do denim, afastando-se de volumes exagerados em favor de cortes mais precisos.

O fim da era do oversize extremo no jeans para 2026/27
Como usar balaclavas e ushankas volumosas sem perder a elegância
Como usar balaclavas e ushankas volumosas sem perder a elegância
Assistentes intrusivos e direção lenta: os pontos fracos do Chery Tiggo 4
VW Tukan: a nova picape compacta que chega para substituir a Saveiro no Brasil
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Manteiga no ganache: a técnica simples para conquistar o efeito espelhado
Banheiro elegante: detalhes simples que mudam a percepção do ambiente
Biscoito de maçã na frigideira: o segredo para uma casquinha caramelizada
Biscoito de maçã na frigideira: o segredo para uma casquinha caramelizada
últimos materiais
Servoacionamento vs elétrico: onde a maioria dos motoristas se engana
Pneu ou cobertura? O erro técnico comum que muitos motoristas cometem
Acordar cansado após 8 horas de sono: sinais de que a qualidade falhou
Lavatera: a planta que esconde cercas e muros sem precisar de suportes
Cansado demais para treinar? O erro que pode levar ao abandono do esporte
Cães conseguem esquecer seus antigos donos ao mudar de casa?
Torta de abobrinha com arroz: a base inusitada que muda a textura
Técnica de reprogramação celular abre caminho para tratar Alzheimer
O segredo do preço do diesel: por que a destilação simples não basta
Mochila escolar pesada: quando a carga pode prejudicar a coluna
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.