Por que o gato morde subitamente durante o carinho?

Um gato que rosna, tenta escapar de um abraço ou morde subitamente durante um carinho costuma ser visto por muitos tutores como "excêntrico" ou apenas "brincalhão". No entanto, essa percepção pode ser um equívoco perigoso. Uma pesquisa da Universidade de Adelaide revelou que, em 93% dos casos analisados em vídeos virais, as pessoas interpretam sinais de estresse agudo como comportamentos fofos, ignorando a tentativa do animal de interromper o contato.

Photo: freepik.com is licensed under public domain Сердитая кошка

Muitas vezes, a agressividade surge quando o tutor ignora a linguagem corporal do felino. O que parece ser uma brincadeira pode, na verdade, ser a reação de um animal que se sente encurralado e já emitiu diversos alertas antes de partir para a autodefesa, conforme aponta Pavel Smirnov.

Um erro comum é acreditar que, se o gato estivesse realmente incomodado, ele simplesmente se soltaria. Essa ideia leva o dono a manter a contenção do animal, esperando que a "brincadeira" passe. O problema é que o gato nem sempre consegue ou se sente seguro para encerrar a interação rapidamente se for segurado com firmeza. Elena Vorobyova explica que ignorar os primeiros sinais de desconforto força o animal a escalar o conflito para conseguir o espaço pessoal de que precisa no momento.

Antes de morder ou arranhar, o gato envia avisos sutis. Fique atento a:

Movimentos bruscos ou batidas com a cauda;

Orelhas baixas ou voltadas para trás;

Pupilas dilatadas;

Tensão muscular repentina.

Ao notar esses sinais, a recomendação é cessar o contato imediatamente e permitir que o animal se afaste. Se houver rosnados ou chiados, o ideal é deixar o gato totalmente em paz.

O especialista Oleg Martynov alerta que a tendência de redes sociais, onde a agressividade felina é editada como entretenimento, desorienta os tutores e pode prejudicar a confiança entre o humano e o pet.

Dúvidas comuns sobre o comportamento:

É possível punir o gato por morder? Não. A punição tende a aumentar o estresse e o medo, o que pode intensificar comportamentos agressivos no futuro.

Como diferenciar a brincadeira da irritação? A agressividade lúdica costuma envolver saltos curtos e a postura agachada, mas sem a presença de orelhas coladas à cabeça ou chiados.

Por que ele morde durante o carinho? Isso pode ocorrer devido à superestimulação. Muitos gatos possuem um limite de tolerância ao toque; após esse ponto, o carinho passa a gerar desconforto físico.

O que fazer se o gato cravar os dentes na mão? Evite puxar o braço bruscamente, pois isso pode estimular o animal a apertar mais a mordida. O ideal é ficar imóvel para reduzir o estímulo e aguardar que o gato solte por conta própria.