Cães conseguem esquecer seus antigos donos ao mudar de casa?

Um cão que muda de casa rapidamente adota novas rotinas: novos trajetos de passeio e um novo humano à espera na porta. Para quem deixa um animal para trás, surge a dúvida se essa adaptação apaga as lembranças do passado. No entanto, a ciência indica que o cérebro canino funciona de forma mais complexa do que uma simples substituição de dados.

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A memória social dos cães não possui um prazo de validade exato. Não se pode afirmar se a imagem de uma pessoa permanece por seis meses ou cinco anos, mas estudos apontam a existência de mecanismos semelhantes à memória episódica humana. Os cães tendem a lembrar de ações ocorridas horas antes e podem reproduzir comportamentos observados em humanos, mesmo sem terem sido treinados para isso.

Segundo a zoopsicóloga Elena Vorobyova, os cães possuem uma memória "episódio-similar", que permite associar eventos específicos à personalidade do dono. Trata-se de um sistema de associações, e não apenas de instinto. Para que o reconhecimento a longo prazo ocorra, o animal utiliza um conjunto de fatores: o timbre da voz, a maneira de caminhar e, principalmente, o odor.

O olfato atua como uma chave poderosa para a memória. Exames de ressonância magnética revelam que o cheiro de alguém familiar ativa o núcleo caudado, área do cérebro ligada a emoções positivas e recompensa, mesmo que a pessoa não esteja presente. O aroma, portanto, funciona como um marcador independente.

A voz também é um gatilho fundamental. O especialista em comportamento animal Pavel Smirnov explica que o som da voz do dono tende a evocar automaticamente a imagem visual da pessoa. Essa conexão multissensorial — som, visão e cheiro — torna a memória social muito resistente. Para esquecer alguém, o cão precisaria anular todo esse bloco de sensações interconectadas.

A formação de um novo vínculo não anula a ligação anterior. Biologicamente, os cães podem manter várias conexões estáveis simultaneamente. Um animal adulto que chega a um abrigo pode criar laços rapidamente com novos cuidadores, mas isso não significa que a experiência anterior tenha sido deletada.

É importante notar que a reação de um cão ao reencontrar um antigo dono pode variar. A ausência de saltos ou latidos excessivos não prova que o animal esqueceu a pessoa. O temperamento, a idade e o nível de estresse do momento influenciam a resposta. O reconhecimento pode se manifestar de forma discreta, como um farejamento prolongado seguido de um contato calmo.

O cinólogo Oleg Martynov ressalta que, em cães idosos, o processo de reconhecimento pode ser mais lento devido a alterações cognitivas, embora as associações emocionais profundas ligadas à segurança tendam a persistir.

A capacidade de adaptação de um cão a uma nova família não depende do esquecimento do passado. O animal pode desenvolver um vínculo genuíno com o novo tutor e, ao mesmo tempo, preservar a memória de quem foi sua base de segurança anos atrás.