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O predador dos rios que caça usando vácuo e eletricidade

Animais

O siluro comum habita as profundezas de rios e lagos, preferindo a escuridão de troncos submersos e fundos lodosos. Este predador utiliza estratégias de caça baseadas na paciência e em adaptações biológicas que o tornam o controlador de muitos ecossistemas de água doce.

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Photo: www.flickr.com by Christine Zenino, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Dieta onívora e oportunista

A alimentação do siluro vai além de outros peixes. O animal consome anfíbios, roedores e pequenos mamíferos. Há registros de siluros que capturam aves ao atacar ninhos localizados na margem da água. Diferente de espécies com defesas químicas, o siluro depende da força das mandíbulas e da capacidade gástrica.

"O estômago do siluro processa quase qualquer matéria orgânica. Se a presa for muito rígida, ele pode deixá-la sob troncos para amolecer, processo chamado de maceração", explica a nutricionista veterinária Irina Kuzmina.

Técnica de emboscada e vácuo

Para evitar o gasto energético de perseguir presas ágeis, o siluro utiliza a camuflagem. Ao misturar-se ao lodo do fundo, ele mantém apenas os barbilhões expostos, que imitam o movimento de minhocas. Quando a presa se aproxima, a abertura brusca da boca cria um vácuo hidrodinâmico que suga o alvo junto com a água.

Territorialismo e sedentarismo

O siluro é extremamente territorial. Ao encontrar uma cavidade adequada entre pedras ou madeira, pode permanecer no mesmo local por décadas. Migrações ocorrem apenas em casos extremos, como a destruição do abrigo ou a falta de oxigênio na água. No inverno, os peixes se agrupam em pontos profundos, entrando em estado de anabiose e produzindo uma camada protetora de muco.

O corpo como sensor químico

A anatomia do peixe permite que ele sinta o ambiente através da pele. Milhares de receptores gustativos distribuídos por todo o corpo detectam aminoácidos liberados por presas a longas distâncias.

"O siluro consegue rastrear campos bioelétricos de organismos vivos. O batimento cardíaco de uma rã ou o movimento das brânquias de um crustáceo servem como sinal para o ataque, mesmo na escuridão total", afirma o zoólogo Dmitry Melnikov.

Audição e o aparelho de Weber

O peixe possui o aparelho de Weber, um sistema de ossículos que conecta a bexiga natatória ao ouvido interno. Isso transforma o corpo do animal em uma câmara de ressonância, tornando-o sensível a sons de baixa frequência.

Reprodução e cuidado parental

Durante a desova, os machos competem entre si para atrair a fêmea. Após a fertilização dos ovos, o macho assume a guarda do ninho, movendo as nadadeiras para oxigenar a ninhada e protegendo os ovos até que as larvas eclodam.

Proteção por muco

O siluro não possui escamas. Em seu lugar, desenvolve uma camada espessa de muco que reduz o atrito com a água, permitindo acelerações rápidas em curtas distâncias. Essa barreira também protege contra fungos e parasitas comuns em ambientes lodosos.

"O muco funciona como um escudo imunológico. É o que permite que o peixe sobreviva em poços com baixa oxigenação, onde outras espécies morreriam", observa o médico veterinário Maxim Lazarev.

Crescimento contínuo e longevidade

Esta espécie apresenta crescimento indeterminado: enquanto houver alimento e saúde, o peixe continua a crescer. O siluro pode viver entre 80 e 100 anos, embora a pressão da pesca torne raro encontrar indivíduos que atinjam três metros de comprimento.

Dúvidas comuns

O siluro é perigoso para humanos?
Espécimes grandes podem reagir agressivamente se estiverem protegendo o ninho ou se confundirem movimentos humanos com presas, mas ataques reais são raros.

O peixe come carniça?
Sim. O siluro atua como um sanitário do ecossistema, consumindo matéria orgânica em decomposição quando não há presas vivas disponíveis.

Por que a atividade é maior à noite?
A caça noturna privilegia a eletro-recepção e a audição do siluro, anulando a vantagem visual de outras espécies de peixes.

Quanto tempo sobrevive fora da água?
Devido ao metabolismo e à camada de muco, ele resiste mais tempo que a maioria dos peixes, embora a exposição cause estresse crítico.

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Author`s name Petr Ermilin
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