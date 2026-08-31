Por que o tilacino não conseguia caçar presas grandes?

O tilacino, ou lobo marsupial, possuía uma estrutura mandibular que não condiz com a de um grande predador. Uma análise 3D de crânios de exemplares extintos revelou que o animal era adaptado para caçar presas pequenas, o que questiona as acusações históricas de que a espécie dizimava rebanhos de ovelhas.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Тасманийский тигр

Pesquisadores liderados por Vera Weissbecker, da Austrália, utilizaram tomografia computadorizada e modelagem digital para comparar os crânios dos tilacinos com diversas espécies de mamíferos atuais e extintas. A análise detectou uma desproporção anatômica: embora o animal pesasse em média 17 kg, o tamanho do seu crânio era compatível com predadores bem mais pesados, variando entre 24,5 kg e 66,7 kg, como leopardos, pumas e lobos cinzentos.

Um detalhe anatômico específico foi identificado: a região dos caninos, em um focinho longo e fino, apresentava uma expansão óssea chamada "roseta terminal". Essa configuração não foi encontrada nos outros grupos de mamíferos estudados.

A reconstrução do aparelho mastigatório indica que o focinho alongado permitia que as mandíbulas se fechassem com alta velocidade linear, facilitando a captura rápida de alvos. Contudo, essa estrutura é vulnerável a cargas intensas; quanto mais longo e fino o braço de alavanca, maior o risco de danos caso a presa ofereça resistência.

Para compensar essa fragilidade, o tilacino desenvolveu um crânio massivo e a roseta terminal, que funcionava como um reforço ósseo ao redor dos caninos para suportar a pressão da mordida. Esse sistema era eficiente para capturar animais pequenos e ágeis, como os bandicutes, mas insuficiente para imobilizar presas grandes e fortes.

Esses dados biomecânicos sugerem que a campanha de extermínio promovida por colonizadores europeus no século XIX, baseada na crença de que os lobos marsupiais atacavam ovelhas, pode ter partido de um equívoco. As ovelhas provavelmente eram presas grandes demais para serem fixadas e contidas pela mandíbula do tilacino.

A percepção humana foi influenciada pela semelhança física do tilacino com os canídeos, embora geneticamente o animal seja mais próximo dos diabos da Tasmânia. Como o estudo se baseia em reconstruções morfológicas de espécimes mortos, as conclusões sobre a dieta permanecem no campo da interpretação teórica, já que a confirmação definitiva exigiria a análise de isótopos ósseos ou de coprólitos.

O estudo foi publicado na revista Nature Communications.