Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Apartamento pequeno? Estas raças de cães tendem a ser as mais quietas

Animais

Viver em apartamentos exige cautela na escolha de um pet. O barulho excessivo e latidos constantes costumam ser a principal fonte de conflitos entre vizinhos em grandes centros urbanos. Para quem busca um cão que se adapte a espaços reduzidos e mantenha a tranquilidade doméstica, a psicologia da raça é o fator decisivo.

Басенджи на прогулке
Photo: Анна Маляева is licensed under Publik domain
Басенджи на прогулке

Cavalier King Charles Spaniel

Esta raça é reconhecida por acompanhar o ritmo do dono sem causar alvoroço. Desenvolvido historicamente para ser um cão de companhia, o Cavalier raramente apresenta o hábito de latir sem motivo, reservando a voz para situações excepcionais.

Segundo Pavel Smirnov, especialista em comportamento animal, a raça apresenta alta empatia e costuma tolerar bem a interação física com crianças, reagindo com paciência a abraços e brincadeiras.

Basenji

Originário da África, o Basenji é a opção para quem busca silêncio absoluto. Devido à anatomia da laringe, o cão não consegue latir; em vez disso, emite sons semelhantes a ronronares ou suspiros. Outro ponto relevante para ambientes pequenos é a higiene: a raça costuma se limpar como os felinos e não apresenta o odor forte característico de muitos cães.

No entanto, Mikhail Kravtsov, especialista em criação, alerta que a quietude não significa passividade. O Basenji exige estímulo intelectual constante; a falta de atividades pode levar o animal a destruir objetos da casa para gastar energia.

Mops (Pug)

O Mops se destaca pelo temperamento fleumático e baixa reatividade. É um cão com pouca tendência à agressividade, preferindo o descanso ao barulho. O som mais comum em uma casa com um Mops é o ronco ou a respiração pesada.

Um ponto de atenção crucial são as questões genéticas: por ser uma raça braquicefálica, o Mops possui predisposição a problemas respiratórios que exigem monitoramento veterinário constante.

Sheltie (Pastor de Shetland)

O Sheltie combina a inteligência dos pastores com um porte menor. É uma raça com alta capacidade de aprendizado, o que facilita a imposição de limites quanto à conservação dos móveis. No ambiente familiar, costumam agir como protetores, monitorando a movimentação de crianças pequenas.

Para evitar o estresse, a zoopsicóloga Elena Vorobyeva recomenda que o passeio diário inclua exercícios de adestramento, já que o cão sente necessidade de se sentir útil e mentalmente ocupado.

Perguntas Frequentes

O Basenji é totalmente silencioso?
Embora não lata, ele pode emitir sons como o "yodel" ou cantarolar quando está excitado ou insatisfeito.

Mops destroem menos móveis que outras raças?
Tendencialmente sim. A estrutura da mandíbula e o temperamento mais lento fazem com que tenham menos interesse em roer madeira do que cães mais ativos.

Como controlar a reação do Sheltie à campainha?
Por serem cães de alerta, a educação deve começar desde filhote, reforçando a calma diante de estímulos externos através de comandos específicos.

Essas raças são indicadas para alérgicos?
O Basenji é frequentemente citado como menos alergênico por ter pelo curto e ausência de subpelo, mas a reação alérgica é individual e deve ser testada.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Manicure marshmallow prioriza tons pastel e texturas aveludadas nesta temporada
Mulher
Manicure marshmallow prioriza tons pastel e texturas aveludadas nesta temporada
Efeito atlas: a alternativa ao gloss e ao matte para unhas em dias frios
Mulher
Efeito atlas: a alternativa ao gloss e ao matte para unhas em dias frios
Como montar um guarda-roupa de outono atemporal e sofisticado
Mulher
Como montar um guarda-roupa de outono atemporal e sofisticado
Mais populares
Fim das calças justas: as novas silhuetas para o outono de 2026

A temporada de 2026 propõe a substituição de itens básicos por alternativas dinâmicas, focando em texturas complexas e novos contrastes de estilo.

Fim das calças justas: as novas silhuetas para o outono de 2026
Acessórios de cabeça para o outono de 2026 focam em contraste de texturas
Acessórios de cabeça para o outono de 2026 focam em contraste de texturas
Manicure marshmallow prioriza tons pastel e texturas aveludadas nesta temporada
Mitsubishi Triton Savana Sertoes: a picape preparada para resgates e lama
Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo Pão e Circo: Festas da “Independência” da América Latina Edu Montesanti
Como montar um guarda-roupa de outono atemporal e sofisticado
Gorros e toucas para o inverno 2026/27 priorizam volume e proporção
Saia expressiva é a peça central para renovar o guarda-roupa no outono 2026
Saia expressiva é a peça central para renovar o guarda-roupa no outono 2026
últimos materiais
Apartamento pequeno? Estas raças de cães tendem a ser as mais quietas
Seu cão tenta impedir a viagem? O motivo por trás desse comportamento
Matéria escura em xeque? Simulação revela nova origem para curvas estelares
Esquizofrenia e depressão apresentam perfis imunológicos distintos
Cientistas descobrem luz que orienta o crescimento correto dos olhos
Bolo de ameixa com canela: como evitar que a massa fique encharcada
Região de Kherson implementa escolas para formação de cuidadores de idosos
Sebastopol aumenta salários base de professores para cumprir norma federal
Base biológica da aversão alimentar a insetos é revelada
Parceria cultural aproxima residentes da Chuvashia dos tesouros do Hermitage
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.