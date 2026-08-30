Seu cão tenta impedir a viagem? O motivo por trás desse comportamento

O cachorro começa a latir, chora ou se joga em cima da mala assim que ela sai do armário. Para muitos tutores, isso parece carinho ou tentativa de impedir a viagem, mas, na verdade, o animal está reagindo a um gatilho visual. Cães observam a rotina com precisão e associam a mala ao afastamento do dono.
A ansiedade geralmente não é causada pelo objeto em si, mas pela sequência de eventos que o acompanha: a movimentação incomum nos guarda-roupas, a agitação dentro de casa e as saídas atípicas antes da partida. Esse comportamento pode indicar frustração diante da incerteza ou uma tentativa de evitar a separação.
Segundo a zoopsicóloga Elena Vorobeva, essas reações estão ligadas ao estado emocional do animal, que interpreta a despedida como um fator estressante, quadro que tende a ser mais intenso em cães que já apresentam ansiedade de separação.
Para neutralizar essa associação, a estratégia mais indicada é a dessensibilização, que consiste em habituar o animal ao objeto sem que a partida ocorra.
O especialista em comportamento animal Pavel Smirnov ressalta que ajustar o ambiente e a sequência de eventos ajuda a transformar a reação emocional do cão em algo neutro.
No entanto, há casos que exigem intervenção profissional. Se o animal apresentar comportamentos destrutivos, como roer móveis ou se causar ferimentos, a dessensibilização simples pode não ser suficiente.
Caso a ansiedade venha acompanhada de perda de apetite ou agressividade, a primeira medida deve ser a consulta com um veterinário para descartar causas físicas. Posteriormente, a ajuda de um zoopsicólogo ou adestrador pode ser necessária para criar um plano de adaptação individualizado.
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