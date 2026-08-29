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O erro comum que tutores cometem ao tentar acalmar cães ansiosos

Animais

O cão que começa a andar de um lado para o outro, chora ou segue o dono nos calcanhares assim que ele pega as chaves ou calça os sapatos pode estar manifestando sinais de ansiedade de separação. Esse comportamento não é fruto de "mimo" ou excesso de apego, mas sim de uma resposta do sistema nervoso do animal.

Немецкая овчарка в переносе
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Немецкая овчарка в переносе

A ansiedade de separação costuma se manifestar em dois momentos. Antes da saída, o animal pode latir, ganir ou arranhar a porta. Após a partida do tutor, o quadro pode evoluir para comportamentos destrutivos dentro de casa, salivação excessiva, urina em locais inadequados ou tentativas desesperadas de fugir do ambiente.

Segundo a zoopsicóloga Elena Vorobyova, essas ações representam uma reação de pânico do organismo. Não se trata de um protesto consciente, mas de uma resposta do sistema nervoso a uma situação que o cão percebe como uma ameaça.

Muitos tutores tentam mitigar o problema com despedidas longas, palavras de conforto ou petiscos logo antes de sair. No entanto, essas atitudes podem agravar a situação. Os cães identificam padrões rapidamente; qualquer atenção especial antes da saída torna-se um sinal de alerta. Para um animal ansioso, esse gatilho indica que algo desagradável vai acontecer, elevando o nível de estresse antes mesmo da porta ser fechada.

O especialista em comportamento animal Pavel Smirnov explica que a estratégia mais indicada é tornar o processo de saída banal e comum, para que não difira de quando o tutor apenas muda de cômodo dentro da casa.

A correção desse comportamento foca em ensinar ao cão que a ausência do tutor é segura, o que exige um processo gradual.

Gestão de distância e tempo
O ideal é evitar deixar o animal sozinho por várias horas logo de início. O treino começa com breves separações: sair do cômodo por alguns minutos ou atravessar a porta por curtos períodos. O tempo deve ser aumentado apenas quando o cão demonstrar tranquilidade total na etapa atual. Aumentar o intervalo prematuramente pode causar retrocessos no comportamento.

Dessensibilização de gatilhos
É necessário desvincular ações cotidianas da partida do tutor. Se o animal reage ao som das chaves ou à visão dos sapatos, o tutor deve realizar esses gestos em diferentes momentos do dia, sem sair de casa. Por exemplo: pegar as chaves e deixá-las sobre a mesa permanecendo no ambiente, ou calçar os sapatos e sentar-se no sofá.

Recomenda-se introduzir um gatilho por vez. Somente quando o cão parar de reagir a um objeto específico é que se deve passar para o próximo ou combinar a ação com saídas curtas.

Vale ressaltar que brinquedos interativos e quebra-cabeças ajudam a combater o tédio, mas não tratam a ansiedade de separação, já que o gatilho é a ausência do dono. Enquanto estiver em casa, o foco deve ser garantir passeios adequados, carga física e estimulação mental para o animal.

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Author`s name Petr Ermilin
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