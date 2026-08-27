A Fromm Family Foods LLC iniciou o recall voluntário de milhares de latas de alimento úmido para cães devido ao risco de contaminação por partículas metálicas. A medida foi adotada após queixas de consumidores, embora não tenham sido relatados ferimentos ou doenças em animais até o momento.
Escopo da informação: Produtos distribuídos em pet shops e plataformas online nos Estados Unidos e Canadá, limitados a lotes específicos com data de validade para março de 2029.
Os tutores devem verificar as embalagens para identificar os seguintes itens:
|Produto
|Detalhes (UPC / Lote)
|Validade (Best By)
|Fromm Turkey Pâté (345g)
|UPC: 072705118700 | Lote: EP2A3306 551006
|03/2029
|Fromm Diner Classics Milo's Meatloaf Pâté (354g)
|UPC: 072705132324 | Lote: EP2A3306 551029
|03/2029
Demais produtos da marca Fromm não fazem parte deste recall.
A ingestão de fragmentos metálicos pode causar danos mecânicos graves. Partículas afiadas podem provocar cortes e lacerações na mucosa da boca, esôfago, estômago ou intestinos.
Posição atribuída: Segundo o médico-veterinário Maksim Lazarev, a presença de corpos estranhos no trato gastrointestinal pode resultar não apenas em traumas locais, mas também no desenvolvimento de obstrução intestinal parcial ou total, exigindo intervenção cirúrgica de emergência.
Os tutores devem monitorar a saúde do animal, atentando-se a:
Caso identifique o produto de um lote afetado, suspenda o uso imediatamente. O fabricante orienta que a devolução seja feita no ponto de venda.
Limite importante: Se houver suspeita de ingestão de objeto metálico, não tente induzir o vômito ou utilizar laxantes. Essas ações podem agravar as lesões na mucosa enquanto o objeto se desloca pelo esôfago.
Se o cão já consumiu o alimento do lote problemático, observe o comportamento do animal nos próximos dias. Ao notar qualquer sintoma mencionado, procure assistência veterinária urgente.
Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui avaliação veterinária. Não administre medicamentos, suplementos nem altere tratamento ou dieta terapêutica sem orientação de um médico-veterinário.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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A disposição de itens em um ambiente vai além da estética, influenciando diretamente a percepção de ordem e o estado psicológico de quem habita o espaço.