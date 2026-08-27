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Empresa Fromm inicia recolhimento voluntário de alimentos para cães por contaminação

Animais

A Fromm Family Foods LLC iniciou o recall voluntário de milhares de latas de alimento úmido para cães devido ao risco de contaminação por partículas metálicas. A medida foi adotada após queixas de consumidores, embora não tenham sido relatados ferimentos ou doenças em animais até o momento.

Корм для животных в миске (сухой корм)
Photo: https://unsplash.com by Ayla Verschueren is licensed under Free
Корм для животных в миске (сухой корм)

Escopo da informação: Produtos distribuídos em pet shops e plataformas online nos Estados Unidos e Canadá, limitados a lotes específicos com data de validade para março de 2029.

Produtos afetados

Os tutores devem verificar as embalagens para identificar os seguintes itens:

Produto Detalhes (UPC / Lote) Validade (Best By)
Fromm Turkey Pâté (345g) UPC: 072705118700 | Lote: EP2A3306 551006 03/2029
Fromm Diner Classics Milo's Meatloaf Pâté (354g) UPC: 072705132324 | Lote: EP2A3306 551029 03/2029

Demais produtos da marca Fromm não fazem parte deste recall.

Riscos e sinais de alerta

A ingestão de fragmentos metálicos pode causar danos mecânicos graves. Partículas afiadas podem provocar cortes e lacerações na mucosa da boca, esôfago, estômago ou intestinos.

Posição atribuída: Segundo o médico-veterinário Maksim Lazarev, a presença de corpos estranhos no trato gastrointestinal pode resultar não apenas em traumas locais, mas também no desenvolvimento de obstrução intestinal parcial ou total, exigindo intervenção cirúrgica de emergência.

Os tutores devem monitorar a saúde do animal, atentando-se a:

  • Dificuldade respiratória ou sinais de asfixia;
  • Vômitos;
  • Recusa alimentar;
  • Letargia e apatia;
  • Desconforto abdominal evidente.

Ações recomendadas

Caso identifique o produto de um lote afetado, suspenda o uso imediatamente. O fabricante orienta que a devolução seja feita no ponto de venda.

Limite importante: Se houver suspeita de ingestão de objeto metálico, não tente induzir o vômito ou utilizar laxantes. Essas ações podem agravar as lesões na mucosa enquanto o objeto se desloca pelo esôfago.

Se o cão já consumiu o alimento do lote problemático, observe o comportamento do animal nos próximos dias. Ao notar qualquer sintoma mencionado, procure assistência veterinária urgente.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui avaliação veterinária. Não administre medicamentos, suplementos nem altere tratamento ou dieta terapêutica sem orientação de um médico-veterinário.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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