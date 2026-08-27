Genética e fisiologia influenciam a atração de certas raças de gatos pela água

Embora a imagem comum seja a de gatos que evitam a água a todo custo, certas raças apresentam uma predisposição genética e fisiológica para interagir com líquidos. Para esses animais, o contato com a água não é um fator de estresse, mas uma necessidade natural ou uma forma de estímulo comportamental ligada à sua ancestralidade.
Escopo da informação: Comportamento de interação com a água em raças específicas de gatos domésticos, influências genéticas e cuidados básicos de higiene e segurança.
A inclinação para nadar ou brincar com jatos de água geralmente está ligada ao habitat dos ancestrais dessas raças, que frequentemente habitavam regiões costeiras ou ilhas onde a pesca era essencial para a sobrevivência.
Posição atribuída: Segundo o especialista em cuidados com animais de estimação Mikhail Kravtsov, a afinidade com a água decorre das condições de formação da raça; ele cita o Turco Van, que se desenvolveu às margens de um lago salgado, tornando a natação vital para a caça e sobrevivência.
Além da genética, a água desempenha um papel fisiológico crucial para gatos sem pelagem, onde o banho regular é necessário para a saúde da pele.
Posição atribuída: A felinóloga Natalya Gavrilova explica que, nos Sphynx, a ausência de pelos leva à produção de secreções cutâneas que, se não forem removidas com banhos regulares, podem causar sujeira e irritações na pele.
Algumas raças se destacam por transformar a hora do banho ou o contato com a torneira em uma atividade lúdica:
|Raça
|Relação com a água
|Sugestão de manejo
|Turco Van
|Nadador nato
|Uso de brinquedos flutuantes
|Sphynx
|Necessidade higiênica
|Uso de esponjas macias
|Bengala
|Preferência por água corrente
|Instalação de fontes de água
|Maine Coon
|Hábito de espirrar água
|Recipientes pesados e estáveis
Para gatos que gostam de água, a atividade serve como estímulo mental e canalização de energia. Segundo o especialista em comportamento animal Pavel Smirnov, brincar com jatos de água ou bacias permite que o animal realize instintos de caça, o que impacta positivamente o comportamento geral.
No entanto, a segurança deve ser priorizada: o fluxo de água deve ser suave e o fundo da banheira não deve ser escorregadio.
Limite importante: Mesmo em gatos afeccionados à água, é fundamental monitorar a temperatura do líquido e evitar a entrada de água nos condutos auditivos, o que pode provocar otite, condição muitas vezes difícil de detectar precocemente devido à natureza reservada dos felinos.
É desaconselhável forçar o banho em qualquer gato; o uso de força pode comprometer a confiança no tutor. O ideal é incentivar a curiosidade natural do animal por meio de reforços positivos, como petiscos.
Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui avaliação veterinária. Não administre medicamentos, suplementos nem altere tratamento ou dieta terapêutica sem orientação de um médico-veterinário.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A disposição de itens em um ambiente vai além da estética, influenciando diretamente a percepção de ordem e o estado psicológico de quem habita o espaço.