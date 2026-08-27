Genética e fisiologia influenciam a atração de certas raças de gatos pela água

Embora a imagem comum seja a de gatos que evitam a água a todo custo, certas raças apresentam uma predisposição genética e fisiológica para interagir com líquidos. Para esses animais, o contato com a água não é um fator de estresse, mas uma necessidade natural ou uma forma de estímulo comportamental ligada à sua ancestralidade.

Photo: Leopard Cat by paVan_ from Singapore, Singapore, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ бенгальская кошка

Escopo da informação: Comportamento de interação com a água em raças específicas de gatos domésticos, influências genéticas e cuidados básicos de higiene e segurança.

Origem genética e a atração pela água

A inclinação para nadar ou brincar com jatos de água geralmente está ligada ao habitat dos ancestrais dessas raças, que frequentemente habitavam regiões costeiras ou ilhas onde a pesca era essencial para a sobrevivência.

Posição atribuída: Segundo o especialista em cuidados com animais de estimação Mikhail Kravtsov, a afinidade com a água decorre das condições de formação da raça; ele cita o Turco Van, que se desenvolveu às margens de um lago salgado, tornando a natação vital para a caça e sobrevivência.

Além da genética, a água desempenha um papel fisiológico crucial para gatos sem pelagem, onde o banho regular é necessário para a saúde da pele.

Posição atribuída: A felinóloga Natalya Gavrilova explica que, nos Sphynx, a ausência de pelos leva à produção de secreções cutâneas que, se não forem removidas com banhos regulares, podem causar sujeira e irritações na pele.

Raças com maior afinidade hídrica

Algumas raças se destacam por transformar a hora do banho ou o contato com a torneira em uma atividade lúdica:

Turco Van: Conhecido como o "gato nadador", possui pelagem que absorve pouca água, facilitando a secagem rápida.

Conhecido como o "gato nadador", possui pelagem que absorve pouca água, facilitando a secagem rápida. Bengala: Atraído pelo ruído da água e bolhas, é comum que tente entrar no chuveiro com o tutor.

Atraído pelo ruído da água e bolhas, é comum que tente entrar no chuveiro com o tutor. Sphynx: Utiliza a água morna para limpeza e relaxamento, devido à sua condição fisiológica.

Utiliza a água morna para limpeza e relaxamento, devido à sua condição fisiológica. Maine Coon: Mantém o hábito instintivo de "mexer" a água com a pata antes de beber, simulando a limpeza da superfície de um corpo d'água.

Mantém o hábito instintivo de "mexer" a água com a pata antes de beber, simulando a limpeza da superfície de um corpo d'água. Abissínio: Demonstrando curiosidade, costuma observar e tentar capturar jatos de água com as patas.

Raça Relação com a água Sugestão de manejo Turco Van Nadador nato Uso de brinquedos flutuantes Sphynx Necessidade higiênica Uso de esponjas macias Bengala Preferência por água corrente Instalação de fontes de água Maine Coon Hábito de espirrar água Recipientes pesados e estáveis

Manejo e Segurança

Para gatos que gostam de água, a atividade serve como estímulo mental e canalização de energia. Segundo o especialista em comportamento animal Pavel Smirnov, brincar com jatos de água ou bacias permite que o animal realize instintos de caça, o que impacta positivamente o comportamento geral.

No entanto, a segurança deve ser priorizada: o fluxo de água deve ser suave e o fundo da banheira não deve ser escorregadio.

Limite importante: Mesmo em gatos afeccionados à água, é fundamental monitorar a temperatura do líquido e evitar a entrada de água nos condutos auditivos, o que pode provocar otite, condição muitas vezes difícil de detectar precocemente devido à natureza reservada dos felinos.

É desaconselhável forçar o banho em qualquer gato; o uso de força pode comprometer a confiança no tutor. O ideal é incentivar a curiosidade natural do animal por meio de reforços positivos, como petiscos.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui avaliação veterinária. Não administre medicamentos, suplementos nem altere tratamento ou dieta terapêutica sem orientação de um médico-veterinário.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.