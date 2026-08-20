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Híbridos de ursos polares e pardos tornam-se indicadores de mudanças climáticas

Animais

O aumento de registros de "grolares" — híbridos entre ursos polares e ursos pardos — deixou de ser uma raridade zoológica para se tornar um indicador das mudanças climáticas globais. A redução do isolamento geográfico entre as duas maiores espécies de predadores do planeta tem resultado em descendentes que mesclam características físicas e comportamentais de ambos os genitores.

Арктический гибрид: гролар
Photo: Pravda.ru by Аркадий Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арктический гибрид: гролар

Escopo da informação: Hibridização entre Ursus maritimus (polar) e Ursus arctos (pardo), com foco em observações na região do Ártico canadense e Alasca.

Mecânica biológica e características físicas

A divergência evolutiva recente entre ursos polares e pardos permite que o cruzamento resulte em descendentes férteis. O grolar (também chamado de pizzly) apresenta características físicas heterogêneas: pode possuir o formato de cabeça do predador ártico, mas exibir manchas escuras na pelagem e a corcunda dorsal típica dos ursos de floresta. No campo comportamental, a tendência é a adoção de padrões do urso pardo, especialmente no uso de marcações visuais e olfativas para comunicação.

Posição atribuída: Segundo o zoólogo Dmitry Melnikov, a proximidade genética mantém a fertilidade dos híbridos, porém a aparência física do grolar reduz a eficiência da camuflagem na neve, o que inviabiliza a sobrevivência do animal em ambientes de Ártico puro, onde a caça de focas é a base alimentar.

Causas migratórias e impacto climático

O derretimento do gelo marinho é o principal fator para o aumento desses encontros. Com a redução de seu habitat, os ursos polares deslocam-se para o litoral em busca de alimento, enquanto os ursos pardos (como o grizzly) avançam para o norte devido ao aquecimento global. Esse fenômeno de sobreposição territorial é documentado principalmente no Alasca e no oeste do Ártico canadense.

Fisiologia e adaptação alimentar

Os híbridos apresentam um comportamento intermediário em relação ao sono invernal. Enquanto ursos pardos hibernam e polares (exceto fêmeas grávidas) não, os grolares conseguem entrar em estado de anabiose durante quedas críticas de temperatura, embora mantenham um metabolismo mais ativo que os ursos pardos.

Posição atribuída: De acordo com Mikhail Kravtsov, especialista em manutenção animal, os híbridos tendem a adotar a dieta onívora dos ursos pardos, o que lhes confere vantagem de sobrevivência em áreas onde um predador ártico especializado morreria de fome.

Elemento Resultado da Hibridização Consequência Operacional
Pelagem Branco-creme com manchas pardas Baixa camuflagem na neve
Sono Invernal Hibernação superficial Metabolismo mais ativo que o do urso pardo
Alimentação Transição para onivoria Maior flexibilidade alimentar
Garras Alongadas (tipo pardo) Dificuldade de locomoção em gelo liso

Risco de extinção genética

Existe a preocupação científica com o processo de "retro-cruzamento". Caso os grolares se acasalem predominantemente com ursos pardos, os genes especializados para a sobrevivência em frio extremo podem ser diluídos. Isso poderia levar ao desaparecimento do urso polar como espécie distinta, restando apenas formas híbridas incapazes de habitar o gelo.

Posição atribuída: O especialista em comportamento animal Pavel Smirnov afirma que o surgimento dos grolares não representa um sucesso evolutivo, mas uma medida forçada. Se a transformação do habitat persistir, a espécie do urso polar pode desaparecer nos próximos séculos.

Limite importante: Embora combinem a agressividade do urso polar com a curiosidade do pardo, não existem dados científicos que comprovem que os híbridos sejam mais perigosos para seres humanos do que as espécies puras.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Petr Ermilin
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