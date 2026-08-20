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Lote 20 da vacina Multican-8 é associado a mortes de cães na Rússia

Animais

Casos de complicações graves em cães após vacina Multican-8 na Rússia

Tutores de cães em diversas regiões da Rússia relataram a morte e o surgimento de complicações graves em seus animais após a aplicação da vacina nacional Multican-8. Os sintomas observados nos animais afetados incluem convulsões, febre alta, vômitos com sangue e diarreia.

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Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
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Alerta de lote: Os tutores associam as reações adversas especificamente ao lote número 20, levantando a hipótese de defeito de fabricação.

Possíveis causas: produção acelerada e falhas logísticas

O médico-veterinário Mikhail Shelyakov sugere que o problema pode ter origem na expansão brusca da produção. Com a saída de vacinas estrangeiras do mercado russo devido a sanções, a demanda sobre as empresas nacionais aumentou significativamente. Segundo o especialista, esse crescimento forçado para suprir a escassez pode levar à negligência no controle de qualidade.

Outro fator crítico apontado é a possível quebra da cadeia de frio ou perda de esterilidade. Biofármacos exigem rigoroso controle térmico durante todo o trajeto; qualquer superaquecimento no transporte pode transformar a composição do produto em substância tóxica, conforme reportado pelo portal Gazeta.Ru com base nas análises do especialista.

Posição atribuída: Segundo o médico-veterinário Sergey Ryabinin, qualquer vacinação gera carga imunológica e exige preparo do animal. No entanto, em casos de falha na série ou erro de armazenamento, as consequências tornam-se imprevisíveis mesmo para cães saudáveis.

Segurança e contexto do medicamento

Apesar dos incidentes relatados com lotes específicos, Shelyakov ressalta que a Multican-8 é um produto consolidado no mercado e geralmente seguro. O especialista afirma que as formulações russas não são inferiores às ocidentais, desde que os protocolos de fabricação sejam rigorosamente seguidos. A situação atual demanda uma investigação detalhada por parte dos órgãos reguladores.

Escopo da informação: Relatos de reações adversas em cães na Rússia, concentrados no lote 20 da vacina Multican-8.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui avaliação veterinária. Não administre medicamentos, suplementos nem altere tratamento ou dieta terapêutica sem orientação de um médico-veterinário.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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