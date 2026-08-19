Estudo analisa adaptações biológicas de cães em diferentes regiões do mundo

A diversidade canina atual resulta de milênios de coevolução, iniciada muito antes da criação formal de raças ou da consolidação de clubes cinófilos. O arqueólogo Peter Mitchell, da Universidade de Oxford, compilou evidências genéticas, registros históricos e achados arqueológicos na obra "Primeiros Cães" para reconstruir como lobos e humanos estabeleceram um vínculo estável ainda na era pré-agrícola.

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Raízes do vínculo: da aproximação à domesticação

Os cães foram os primeiros animais a manter interação duradoura com humanos, alterando permanentemente seu comportamento e estrutura óssea. Os mais antigos enterros conjuntos datam de aproximadamente 14 mil anos. A domesticação não ocorreu como um evento isolado, mas como um processo contínuo de seleção natural e artificial: lobos menos reativos se aproximavam de acampamentos em busca de restos, e as comunidades humanas retinham os indivíduos mais adequados para a caça e a vigilância.

Como observa Mitchell, as relações entre cães e grupos dependentes de recursos silvestres são antigas, variadas e profundas.

Pressões regionais e funções especializadas

As demandas locais direcionaram a evolução física e comportamental. Nas regiões árticas, a resistência à carga era prioritária; esqueletos antigos exibem marcas de sobrecarga vertebral compatíveis com a tração de trenós. Em florestas tropicais, a seleção favoreceu agilidade e rastreamento, com manejo alimentar direcionado ao trabalho. Certas comunidades na América do Norte priorizaram a criação para produção de fibras têxteis, usadas em vestes rituais, o que demonstra a flexibilidade funcional da espécie.

Região Função principal Fator ambiental Ártico Transporte de carga Neve e gelo Tibete Guarda e acompanhamento Hipóxia em alta altitude Trópicos Rastreamento de presas Doenças vetoriais e vegetação densa

Barreiras fisiológicas e registro cultural

O ambiente impôs limites biológicos definidos. No Planalto Tibetano, mutações específicas permitiram a tolerância à hipóxia em grandes altitudes. Na África tropical, a expansão de populações caninas encontrou resistência de doenças transmitidas por insetos, como tripanossomíase e erliquiose. A dieta também refletia a dos humanos: análises isotópicas de ossos em assentamentos árticos confirmam o consumo idêntico de recursos marinhos por ambas as espécies.

O status social variou entre proteção ritual e uso estritamente utilitário. A expansão colonial europeia, contudo, interrompeu linhagens antigas, fazendo com que a diversidade genética atual represente apenas um fragmento do pool original. Estudos contemporâneos buscam resgatar esses marcadores perdidos durante as grandes migrações humanas.

Posição atribuída: Segundo o biólogo André Voroshilov, a adaptação genética a condições extremas, como o alto das montanhas, constitui um processo lento de fixação de mutações que confere vantagem direta de sobrevivência.

Posição atribuída: De acordo com o médico-veterinário Maxim Lazarev, muitas vulnerabilidades clínicas, incluindo predisposição a infecções ou desregulações do sistema imunológico, possuem raízes históricas ligadas ao nicho ecológico onde a linhagem se desenvolveu.

Legado genético e reconstrução histórica

Os cães não acompanharam passivamente as migrações humanas. Eles ajustaram seu metabolismo, tolerância imunológica e capacidade laboral aos climas e às estruturas sociais dos grupos com os quais partilhavam território. Fragmentos de DNA ancestral permanecem em indivíduos modernos, oferecendo dados objetivos sobre resistência e adaptação a ambientes específicos, sem que isso garanta uniformidade de saúde ou comportamento.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.