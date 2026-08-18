Como aplicar perfumes caninos sem causar estresse ao animal

O uso de perfumes específicos para cães pode ser útil para manter o frescor entre os banhos e controlar a eletricidade estática dos pelos, mas exige cautela. Devido à sensibilidade olfativa superior da espécie, a aplicação inadequada pode causar estresse ou reações alérgicas.
Escopo da informação: Cuidados cosméticos e manejo de fragrâncias para cães domésticos.
Os sprays e colônias veterinárias são destinados a tarefas pontuais de higiene e estética, como:
Aromas fortes podem gerar desconforto severo nos cães. Para evitar reações adversas, é necessário testar a aceitação do animal antes da aplicação generalizada.
Posição atribuída: Segundo Mikhail Kravtsov, especialista em cuidados com animais de estimação, recomenda-se borrifar o produto em um papel toalha e permitir que o cão o cheire; se houver sinais de inquietação ou afastamento, o produto não deve ser utilizado.
Este método permite controlar a quantidade de produto e reduz o risco de contato com as mucosas.
Limite importante: Perfumes são cosméticos e não substituem diagnósticos clínicos. Se o odor do animal mudar abruptamente para um cheiro desagradável, pode haver infecções ou problemas orgânicos; nesses casos, é proibido mascarar o cheiro com sprays.
Um erro frequente é escolher a fragrância baseando-se no gosto humano. Aromas excessivos podem levar o cão a tentar "remover" o cheiro, como ao se esfregar na terra ou sujeira.
Interrompa o uso e procure ajuda profissional se observar:
Em caso de reação aguda, lave o animal imediatamente com sabão neutro e contate um veterinário.
Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui avaliação veterinária. Não administre medicamentos, suplementos nem altere tratamento ou dieta terapêutica sem orientação de um médico-veterinário.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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