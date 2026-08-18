Crocodilianos e aves compartilham uma linhagem evolutiva comum, descendendo dos arcossauros que habitaram a Terra há aproximadamente 250 milhões de anos. Embora apresentem metabolismos contrastantes na atualidade, evidências genéticas e a estrutura fisiológica do coração e dos pulmões confirmam esse parentesco distante.
Escopo da informação: Análise evolutiva de 81 espécies de arcossauros, com foco na transição metabólica e cardiovascular de crocodilianos e aves.
Pesquisas realizadas a partir de 2018 analisaram os canais vasculares nos ossos das patas de 81 espécies de arcossauros. Os dados indicam que, durante um longo período evolutivo, tanto a linhagem dos crocodilianos quanto a vertente que deu origem às aves mantiveram níveis elevados de metabolismo.
A característica central desse grupo é o coração de quatro câmaras. Essa estrutura permite a separação total dos fluxos sanguíneos e a manutenção de pressões distintas nos vasos, condição essencial para garantir a intensidade do fluxo sanguíneo necessária para atividades de alta energia.
|Atributo
|Ancestrais de Crocodilianos
|Crocodilianos Modernos
|Hábito
|Terrestres ativos
|Predadores aquáticos
|Metabolismo
|Elevado
|Baixo
A transição para a ectotermia (sangue frio) nos aligátores ocorreu há cerca de 66 milhões de anos. Antes desse período, esses animais eram caçadores terrestres energéticos. A redução da taxa metabólica tornou-se vantajosa com a migração para habitats aquáticos.
O metabolismo lento permite que os répteis permaneçam longos períodos sem oxigênio, fator determinante para a eficácia da caça por emboscada. Ao imobilizar a presa sob a água, o predador minimiza o gasto energético.
Limite importante: A redução do metabolismo é descrita como uma estratégia de sobrevivência adaptativa ao nicho ecológico e não como um processo de degeneração biológica.
A capacidade de reduzir drasticamente o consumo energético foi um diferencial evolutivo durante a crise global ocorrida há 66 milhões de anos. Essa economia de recursos permitiu que os crocodilianos sobrevivessem à catástrofe que extinguiu outras espécies dominantes da época.
Posição atribuída: Segundo o médico-veterinário de animais exóticos Anton Tarasov, a separação dos fluxos sanguíneos funciona como um mecanismo que permite ao animal alternar entre modos de economia e carga máxima.
Posição atribuída: De acordo com o biólogo Andrey Voroshylov, a diminuição do metabolismo é uma estratégia eficiente para predadores que priorizam a surpresa em vez da perseguição prolongada.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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