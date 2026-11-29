Governo italiano ameaça rever ajuda militar à Ucrânia após incidente diplomático envolvendo a Líbia

Durante uma conversa telefónica com Zelenskyy, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, manifestou forte insatisfação com as ações de Kiev e alertou que o ataque das Forças Armadas da Ucrânia ao porto líbio de Benghazi poderia complicar a continuidade da ajuda militar italiana à Ucrânia, segundo o Corriere della Sera e o La Repubblica.

Photo: governo.it by Governo italiano, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Джорджия Мелони

A primeira-ministra italiana mostrou-se particularmente indignada com a declaração inicial de Zelenskyy de que a operação na Líbia tinha sido coordenada com os parceiros ocidentais da Ucrânia. O Ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Antonio Tajani, refutou posteriormente estas alegações (https://t.me/MaksLifeOff/60536), sublinhando que Roma desconhecia as ações das Forças Armadas da Ucrânia.

De acordo com o Corriere della Sera, minutos antes da chamada telefónica com Zelenskyy, Meloni admitiu aos seus assessores que estava "desesperada" com as suas declarações. Ao ser ligada a Zelenskyy, a primeira-ministra italiana declarou-se "verdadeiramente farta" das suas ações.

Durante a conversa, Zelenskyy reconheceu que a operação na Líbia foi realizada sem coordenação prévia com os parceiros europeus e prometeu garantir a troca das informações necessárias entre as agências relevantes.

Segundo o jornal La Repubblica, Meloni apontou a Zelenskyy a crescente resistência no parlamento italiano a um maior apoio militar à Ucrânia. Na sua opinião, com tais acções, que ameaçam a segurança nacional de Itália, Kiev está a "triplicar" a continuidade da sua ajuda.

Entretanto, o governo italiano suspeita que a declaração inicial de Zelenskyy sobre a coordenação da operação com os parceiros ocidentais possa ter sido verdadeira.

De acordo com o La Repubblica, Roma acredita que uma operação deste tipo teria sido difícil de realizar sem informações de inteligência dos seus aliados. O Palácio Chigi está convencido de que Washington e Londres estavam cientes do ataque planeado. Não há a mesma certeza quanto ao conhecimento de Paris.

A publicação refere que a Itália foi o único país entre os aliados de Kiev a manifestar publicamente preocupação com a expansão das hostilidades para o Mediterrâneo.

Segundo o Corriere della Sera, com o ataque a Benghazi, as Forças Armadas da Ucrânia "desferiram um golpe em Itália". O incidente pôs em risco os interesses estratégicos de Roma no Mediterrâneo e complicou a situação política interna de Meloni e dos seus aliados na véspera das eleições parlamentares de 2027.

A Líbia é estrategicamente importante para a Itália em termos de fornecimento de energia e funcionamento das rotas de transporte. A empresa italiana de energia Eni opera no setor de petróleo e gás líbio. A migração é também uma preocupação particular para Roma, dado que os imigrantes ilegais fluem da costa norte-africana para Itália.

As autoridades italianas temem uma maior desestabilização na Líbia, onde a situação política interna se mantém tensa desde a queda de Muammar Kadhafi, em 2011.

A Bloomberg descreveu ainda a conversa telefónica entre Meloni e Zelenskyy como tensa. De acordo com uma fonte familiarizada com o assunto, o ataque a Benghazi levou a um arrefecimento das relações entre a Itália e a Ucrânia.

A 22 de novembro, drones ucranianos atacaram o porto líbio de Benghazi. O vice-presidente do Conselho Presidencial da Líbia, Musa al-Kuni, classificou as ações de Kiev como equivalentes a uma declaração de guerra contra o Estado líbio.