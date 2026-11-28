Clima de tensão máxima na Espanha: o destino do governo será decidido por um detalhe inesperado

A campanha eleitoral em Espanha chegou ao fim com acusações mútuas entre a esquerda e a direita, à véspera das eleições legislativas antecipadas de domingo. O primeiro-ministro e líder do PSOE, Pedro Sánchez, encerrou a campanha em Madrid alertando contra uma possível coligação entre o Partido Popular (PP) e o Vox, e evocando o período da ditadura franquista. Sánchez enfatizou que "as sociedades não avançam retornando ao passado". Sua argumentação buscou, ainda, o apoio do eleitorado feminino, em referência à expressão "calladita" (caladinha) utilizada pelo líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, durante o debate televisivo com Ada Colau, candidata da Frente Ampla.

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Feijóo, por sua vez, manteve a confiança na vitória e adotou um tom mais moderado e emotivo em seu comício de encerramento em Sevilha, declarando acreditar que desta vez conseguirá formar governo. O líder do Vox, em Valência, manteve o discurso anti-imigração, um dos pilares do partido. Ada Colau, candidata da Frente Ampla, buscou se distanciar de Pedro Sánchez, enfatizando a autonomia de seu percurso político.

A insistência de Sánchez em contrastar o presente com o passado franquista, e a reação de Feijóo com um discurso mais moderado, podem indicar uma tentativa de mobilizar eleitores indecisos. A polarização, embora presente, não se traduz necessariamente em uma vitória imediata para nenhum dos lados, e o resultado final dependerá da capacidade de cada coligação de angariar votos de centro. A polêmica em torno da expressão "calladita", e a posterior demarcação de Ada Colau, sugerem uma disputa por espaço político dentro do espectro da esquerda, o que pode fragmentar ainda mais o voto e dificultar a formação de uma maioria estável.