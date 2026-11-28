La Paz abandona a retórica tradicional: como uma manobra logística forçou mudanças nos vizinhos

La Paz está redesenhando seu mapa de conexões. O presidente da Bolívia, Rodrigo Paz Pereira, deixou de lado as grandes promessas retóricas para focar em uma tarefa mais prosaica e decisiva: implementar uma logística tangível em direção ao Oceano Pacífico. Seu objetivo é criar um "triângulo econômico" com o Peru e o Chile, uma arquitetura projetada não para celebrar acordos abstratos, mas para reduzir custos, acelerar o fluxo de mercadorias e transformar a condição de confinamento terrestre do país em uma vantagem competitiva.

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Para uma economia encravada no interior, cada quilômetro extra de transporte constitui uma barreira comercial. A estratégia de Paz Pereira ataca diretamente esse ponto sensível: em vez de insistir em disputas diplomáticas sobre soberania marítima, a administração boliviana busca transformar o acesso aos portos em uma questão de eficiência operacional. A premissa é clara: se os corredores de exportação forem mais rápidos e baratos, o custo final dos produtos bolivianos nos mercados internacionais também cairá, independentemente de quem controle a bandeira no porto de destino.

Peru: o motor da conectividade terrestre

Nesse esquema, o Peru surge como o eixo vital. Durante a sétima reunião de gabinete bilateral com a presidente peruana, Keiko Fujimori, ambas as partes não se limitaram a assinar documentos simbólicos; aprovaram, em vez disso, um pacote de 48 linhas de ação concretas. Para La Paz, os pontos críticos são o acesso direto a terminais portuários e a integração fronteiriça.

Essa abordagem pragmática permite traduzir um antigo conflito político para uma linguagem comercial: melhorar a capacidade de trânsito nas fronteiras não é apenas um trâmite burocrático, mas uma ferramenta para reduzir os custos da cadeia de suprimentos. Ao envolver as regiões de Pando e Beni — territórios com saída para a Amazônia —, o governo central busca alinhar seus objetivos macroeconômicos às realidades locais, antecipando-se a lobbies regionais que costumam frear a política externa em prol de interesses restritos. Chile: energia e o salto digital

Enquanto o Peru oferece a saída física para o mar, o Chile representa a vertente tecnológica e energética. A visita do presidente chileno, José Antonio Kast, a La Paz, no dia 16 de outubro, marcou uma inflexão na relação bilateral. O foco aqui não está no volume de carga, mas na modernização do Acordo de Complementação Econômica (ACE 22) — que promete simplificar os trâmites aduaneiros — e em um projeto ambicioso: um corredor bioceânico de fibra óptica.

Além disso, estão sendo exploradas conexões elétricas entre as duas nações. Para a Bolívia, isso transcende a segurança energética; trata-se de uma oportunidade para reduzir os custos operacionais de suas indústrias intensivas em energia, particularmente no setor de mineração. A inclusão dos governadores de Potosí, Oruro e La Paz nessas negociações revela uma intenção clara de vincular esses tratados macroeconômicos às regiões produtoras e aos nós de transporte reais, evitando que os acordos fiquem apenas no papel.

A prova dos números, não dos discursos

A arquitetura desenhada por Paz Pereira busca eliminar a dependência de uma única via de acesso, criando uma rede na qual cada ator desempenha um papel específico: o Peru como plataforma portuária, o Chile como ponte energética e digital, e as regiões bolivianas como fornecedoras de matérias-primas e mão de obra, com La Paz atuando como centro de distribuição.

O sucesso desse triângulo não será medido pela magnitude das declarações em fóruns internacionais, mas por métricas concretas: a redução das tarifas de frete, o tempo de despacho aduaneiro e o volume real de toneladas que passam pelos terminais peruanos e chilenos. É a transição da diplomacia dos salões para o campo da logística operacional, onde as promessas se transformam em mercadorias em movimento.