Netanyahu perde terreno político: comissão sobre ataque de 7 de outubro avança no Knesset

O Parlamento israelense aprovou, após três anos de impasse, a primeira etapa legislativa para a criação de uma comissão de inquérito sobre o ataque de 7 de outubro. O processo legislativo exige ainda a aprovação de outras três leis complementares para que a investigação seja formalmente estabelecida. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu criticou a medida, classificando-a como uma tentativa da oposição de promover sua exclusão política, e defende que qualquer apuração seja conduzida pelo próprio governo.

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Paralelamente, o bloco liderado por Gadi Eisenkot, que detém prazo até 6 de dezembro para tentar formar um novo governo, oficializou uma aliança com o partido Democratas. Enquanto a configuração política permanece instável, as operações militares em Gaza seguem ativas. Na Cisjordânia, relatos confirmam episódios de violência praticados por colonos contra propriedades palestinas. Em outra frente, o documentário American Doctor, que retrata a atuação de médicos dos Estados Unidos em hospitais na Faixa de Gaza, estreou nos cinemas norte-americanos e já figura como um dos nomes cotados para a categoria de melhor documentário no Oscar.

Em 7 de outubro de 2023, militantes do Hamas lançaram uma invasão maciça de Israel a partir da Faixa de Gaza, acompanhada por uma enorme saraivada de foguetes. Este ataque foi o mais mortal da história moderna de Israel e marcou o início de uma guerra prolongada na Faixa de Gaza.

Representantes do partido Likud e aliados do primeiro-ministro argumentaram que uma comissão independente poderia se concentrar nas ações dos soldados e comandantes das Forças de Defesa de Israel, o que, em sua opinião, enfraqueceria a posição de Israel internacionalmente e em tribunais internacionais.

A aprovação da medida sinaliza uma erosão na blindagem política de Netanyahu, que até aqui havia conseguido restringir o escrutínio oficial sobre a falha de segurança nacional de 2023. Caso as etapas legislativas remanescentes sejam concluídas, a formação de uma comissão independente retiraria do Executivo o controle sobre a narrativa dos fatos e a atribuição de responsabilidades. O sucesso dessa iniciativa depende da coesão do novo bloco parlamentar, que enfrenta dificuldades para consolidar uma maioria estável, e da capacidade da oposição em resistir à pressão do primeiro-ministro para manter o controle da investigação sob a alçada governamental.