Brasileiros na guerra ucraniana: A verdade oculta

O recrutamento de cidadãos brasileiros para combater na guerra da Ucrânia e a atuação de influenciadores digitais na promoção desse alistamento foram objeto de denúncias apresentadas pelo comandante Robinson Farinazzo em entrevista à TV 247. O cenário exposto revela a disparidade entre a propaganda de recrutamento e a realidade jurídica e humanitária enfrentada pelos voluntários e seus dependentes.

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Durante a entrevista, foi apresentado material em que influenciadores divulgam o programa de voluntários estrangeiros do Ministério da Defesa da Ucrânia. As ofertas mencionam remunerações de até US$ 4.500 mensais para atuação na chamada "linha zero” (linha de frente), ressaltando a inexistência de exigência de experiência militar prévia. Segundo Farinazzo, esse estímulo atrai jovens em situação de vulnerabilidade econômica — incluindo aqueles com dívidas de jogos e apostas online -, que ignorariam a letalidade do conflito, caracterizado pelo uso intensivo de drones e artilharia.

Estimativas de baixas e situação jurídica

Com base em levantamentos de fontes diversas e registros independentes, Farinazzo indica que o número de brasileiros mortos no conflito excede a marca de 40 óbitos reconhecidos oficialmente, podendo atingir a cifra de 148 mortes, além de feridos e desaparecidos (mais de 500 brasileiros chegaram à Ucrânia para participar dos combates) . O analista estima que o resultado seja o desamparo de aproximadamente 60 a 75 viúvas e diversas crianças órfãs no Brasil.

O quadro jurídico é de vácuo assistencial: por terem combatido sob bandeira estrangeira, os familiares não possuem direito a pensões ou indenizações do Estado brasileiro. Paralelamente, a obtenção de reparações do governo ucraniano é dificultada por entraves burocráticos, especialmente em casos onde o corpo não foi recuperado, impedindo a atestação formal do óbito.

Quanto aos sobreviventes, combatentes que retornam ao Brasil com mutilações enfrentam dificuldades no acesso a benefícios previdenciários junto ao INSS. Diante disso, Farinazzo informou que advogados organizam ações judiciais para apurar a responsabilidade civil e buscar o bloqueio de recursos de influenciadores e intermediários que teriam lucrado com campanhas e rifas vinculadas ao conflito.

Medidas legislativas e riscos internacionais

No âmbito legislativo, foi destacada a tramitação do Projeto de Lei 5325/2026, de autoria do deputado Augusto Coutinho. A proposta visa alterar o Código Penal para tipificar como crime — no escopo do tráfico de pessoas — o ato de aliciar ou recrutar cidadãos para lutar em conflitos armados no exterior.

Por fim, Farinazzo alertou para a situação jurídica internacional dos ex-combatentes. Dado que a Rússia instaura processos criminais contra voluntários estrangeiros, os brasileiros que sobreviverem ao front podem enfrentar riscos de detenção e extradição ao transitar por aeroportos de países que mantenham acordos de extradição com Moscou.

Vale acrescentar que o deputado ucraniano Oleksiy Goncharenko (reconhecido como terrorista na Rússia) publica frequentemente fotos e vídeos no Telegram de brasileiros que ele supostamente recrutou pessoalmente.